“Savio Trail 2024”: il programma con Marcorè, Mercadini, Duo Bucolico, No Braino e tanti altri

Si solleva il sipario sulla Valle del Savio per un’estate da non perdere. In vista dell’avvio della bella stagione il territorio, un tempo dei Malatesta, torna ad essere un grande palcoscenico e per l’occasione i luoghi affascinanti della Vallata, da raggiungere a piedi e in bici, ospiteranno musicisti e artisti, con degustazioni di prodotti tipici che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche.

Il tutto sarà proposto nell’ambito della rassegna “Savio Trail”, promossa dall’Unione dei Comuni Valle Savio e giunta quest’anno alla sua quarta edizione che sarà animate da 30 date in programma: da Montiano, Cesena fino a Verghereto, passando per Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, alla scoperta delle eccellenze turistiche del territorio, fra trekking, musica, cultura, natura e gastronomia.

Si parte a Montiano il 31 maggio

Dopo l’anteprima di Savio Trail con l’evento Passi e Parole di Vino tra le cantine di Mercato Saraceno lo scorso 7 aprile, la rassegna si apre ufficialmente a Montiano con l’evento Montiano Divino e Poetico, il 31 maggio e 1 giugno, che chiude anche la rassegna con la seconda tappa dell’evento il 12-13 ottobre. Si prosegue a Sarsina con Camporella Jazz alla Badia di Montalto, raggiungibile con un percorso a piedi attraverso le Marmitte dei Giganti, dove si esibirà un quintetto guidato dal trombettista Fabrizio Bosso (1 giugno) e la band Joyce and the Jammers (15 giugno).

Il 21-23 giugno Savio Trail ospita La Notte Celeste, evento di sistema che anima i borghi termali di tutta l’Emilia Romagna, che quest’anno ospita anche una programmazione targata #RomagnaWOW: in piazza a Bagno di Romagna arriva il Meet&Greet con Aaron, Federica Carta e altri ospiti a sorpresa, per la gioia dei giovani turisti e famiglie.

Si prosegue con Montiano, Sarsina, San Piero e Bagno di Romagna in Musica, rassegna bandistica a tappe che avrà luogo il 22, 23, 29, 30 giugno a Montiano, il 6 luglio e il 26 agosto a Sarsina, e il 13 luglio a Bagno di Romagna: un’unione virtuosa delle bande dei tre Comuni coinvolti che in piazza corpi bandistici da tutta Italia, invitati non solo a suonare ma anche a scoprire il territorio.

Il 29 giugno il Savio Trail si tinge di giallo: in occasione del Grand Départ del Tour de France, che per la prima volta parte in Italia e attraversa anche la Valle del Savio, verranno allestite zone hospitality targate Valle Savio Bike Sound, in tre punti iconici del percorso – Passo del Carnaio, Lago di Quarto e Colle del Barbotto – per vivere da vicino l’emozione del passaggio del Tour.

Duo Bucolico, No Braino e Raf

La musica torna protagonista del Savio Trail con una serie di date con artisti di grande fama: il 13 luglio il Duo Bucolico si esibirà sulle sponde del Lago di Quarto, il 20 luglio i No Braino alla Rocca di Cesena, il 26 luglio dove Raf ripercorrerà la sua lunga carriera con il tour “Self Control 40th,” a 40 anni di distanza dall’esordio all’Arena Plautina di Sarsina, mentre il 28 luglio è in programma l’evento Fabulinus: pic-nic, concerto di strumenti antichi e installazione teatrale partecipata al Borgo di Calbano e all’Arena Plautina.

Novità interessante del Savio Trail 2024 è il connubio con Entroterre Festival, che consente ai comuni della Valle del Savio di dare il benvenuto ad artisti di notorietà nazionale: saliranno sul palco, a Mercato Saraceno, l’attore, cantante e autore Neri Marcorè (23 luglio), a Bagno di Romagna (l’8 agosto), la compagnia internazionale Twain Physical Dance Theatre, mentre a Cesena il direttore artistico del festival Luca Damiani, nota voce e autore di Radio 3 Rai si confronta, in un format live ispirato alla sua trasmissione radiofonica, con l’eclettico pianista Arturo Stalteri (27 luglio) e con la vocalist e violinista Vanessa Cremaschi (3 agosto, Miniere di Formignano).

Bagno di Romagna

Si torna a Bagno di Romagna dal 25 al 28 luglio con la rievocazione storica dei Giorni del Capitano, nel nome della tradizione del territorio nel periodo del Granducato di Toscana, quando ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a “capitanare” il territorio.

Mercadini a Mercato Saraceno

Il Savio Trail prosegue a Mercato Saraceno con la mini rassegna PIXEL connessi e in cammino fra pievi, vigneti e palcoscenici naturali, che coinvolge alcuni tra i divulgatori scientifici più apprezzati sul web: il 31 luglio Roberto Mercadini dialoga con Barbarascura X, l’8 agosto arriva Adrian Fartade.

Verghereto

In settembre il Savio Trail si sposta in Comune di Verghereto per il Fumaiolo Fest, un week end di festa in programma il 7 e 8 settembre tra le Cascate di Alfero e il Monte Fumaiolo: escursioni, gastronomia e festival musicale con Gattamolesta, Lennon Kelly e Post Funk.

L’ultimo week end del Savio Trail, sul finire dell’estate, prevede sabato 14 settembre la terza edizione della Ciclomangia del Savio, evento di cicloturismo con tappe enogastronomiche e musicali lungo la Valle del Savio, quest’anno in programma sulle colline di Cesena.

Per i dettagli su ciascun evento si consiglia di consultare il portale web www.ipercorsidelsavio.it e i canali social Facebook (https://www.facebook.com/ipercorsidelsavio) e Instagram (I_Percorsi_delSavio).