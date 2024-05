Romagna in Fiore a Galeata: rimandato per maltempo lo spettacolo di sabato all’Abbazia di Sant’Ellero

In considerazione del peggioramento delle previsioni meteorologiche per la zona di Galeata, la Direzione di Ravenna Festival ha deciso a malincuore di rimandare l’appuntamento di Romagna in fiore previsto sabato 25 maggio presso l’Abbazia di Sant’Ellero. L’evento in tre atti – Moder con il Quartetto d’archi elettrici de La Corelli, Murubutu con la Moon Jazz Band e Luisa Cottifogli con il violoncellista Enrico Guerzoni – sarà riprogrammato a giugno in data da definire. Quanti già iscritti all’appuntamento riceveranno comunicazione diretta all’email utilizzata in fase di registrazione. È invece confermato il concerto di Daniele Silvestri di domenica 26 maggio alla Torraccia (Ravenna).