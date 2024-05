Ravenna, Michele Campanella e il Quartetto Indaco in concerto al Teatro Rasi

In considerazione delle incerte previsioni meteo, la Direzione di Ravenna Festival ha deciso di spostare il concerto di Michele Campanella e del Quartetto Indaco in programma questa sera – martedì 28 maggio alle 21.30 – al Teatro Rasi, a meno di 300 metri dal luogo dove originariamente previsto, ovvero il Chiostro della Loggetta Lombardesca all’interno del MAR - Museo d’Arte della Città di Ravenna. Michele Campanella, che da oltre cinquant’anni porta il pianismo italiano nel mondo, e il Quartetto Indaco, nato nel 2007 da quella straordinaria fucina di talenti che è la Scuola di musica di Fiesole, accosteranno musiche di Franz Schubert e Giuseppe Martucci: dell’austriaco il Quartetto per archi n. 15, suo ultimo grande capolavoro; del compositore campano, contemporaneo di Puccini, il raro Quintetto con pianoforte in do maggiore op. 45, tesoro nascosto della musica cameristica italiana del tardo Romanticismo.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org

Biglietti: posto unico numerato 25 Euro (ridotto 22 Euro)

I giovani al Festival: under 18 5 Euro; Carta Giovani Nazionale (18-35 anni): sconto 50%