Omaggio a Fellini sul palco di Sanremo grazie ad Achille Lauro

“Incoscienti giovani” è il brano con cui Achille Lauro partecipa al Festival di Sanremo. Parlato dell’amore fra giovani, cita Roma («l’amore è come la pioggia a Villa Borghese») ma anche reso omaggio al regista riminese Federico Fellini. Nel videoclip Achille Lauro si trova nella Fontana di Trevi insieme all’attrice Celeste Della Porta in un tributo alla scena epica della “Dolce vita”. Lo stesso Lauro sui social ha scritto: «Il video è una dedica a Roma, alla nostra Roma, al grande cinema. Un grande omaggio alla “Dolce vita” di Fellini, e alla scena storica della fontana di Trevi di Mastroianni e Ekberg. Immaginavamo un luogo sospeso, un tempo che non è né passato né futuro. Una fotografia di quella “Dolce vita” che forse non esiste più, ma che vive e contraddistingue l’idea che il mondo ha della nostra Roma e del nostra cultura. Celeste mi ha colpito perché unisce una innata eleganza a una grande sensualità, perfetta per omaggiare quell’epoca e quel capolavoro. L’ho scelta perche mi ricorda un po’ le grandi muse dei registi. Queste anime sospese tra innocenza e peccato. Lei non solo incarna la musa, ma incarna ogni grande amore».