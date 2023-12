Note senza confini alla Sagra Musicale Malatestiana di Rimini con la Rossini Cellos Orchestra

In chiusura di stagione la Sagra Musicale Malatestiana propone un “concerto eclettico tra classico e pop”, una serata di musica che spazia da Bach ai Metallica, da Morricone ad Ed Sheeran, in un programma senza confini. L’appuntamento è sabato 16 dicembre al Teatro Galli (ore 21) con la Rossini Cellos Orchestra diretta dai Maestri Claudio Casadei e Francesco Fontana per un concerto che attraversa i generi e che valorizza l’eclettismo dell’ensemble nato dall’unione delle classi di violoncello del Conservatorio Rossini di Pesaro.

Nata nel 2019, la Rossini Cellos Orchestra rappresenta un “unicum” in Italia tra docenti e allievi di corsi avanzati. L’ensemble formato da 20 violoncellisti è un organico musicale originale e affascinante, in cui la potenza e la bellezza dei violoncelli si fondono in un’unica armonia, offrendo un suono ricco, intenso e avvolgente, che cattura l’attenzione dell’ascoltatore fin dalle prime note. Costituita da una selezione di talentuosi violoncellisti, l’orchestra di violoncelli si distingue per la sua sonorità profonda e vibrante, capace di creare un’atmosfera avvolgente in cui le diverse voci e timbri, si intrecciano in un tessuto sonoro unico, creando armonie potenti e suggestive. L’energia e la passione trasmesse dai musicisti si riflettono nell’intensità delle esecuzioni, rendendo ogni concerto un’esperienza emozionante e indimenticabile. L’orchestra di violoncelli spazia attraverso un vasto repertorio, che include sia composizioni originali che adattamenti di brani provenienti da diversi generi musicali. La versatilità degli strumenti ad arco e la maestria dei musicisti permettono di esplorare nuove sonorità e di arricchire il panorama musicale con interpretazioni uniche.

Ingresso unico 12 euro. Biglietteria Teatro Galli: Piazza Cavour, 31, tel. 0541.793811.

Biglietti on line su biglietteria.comune.rimini.it

Per informazioni: www.sagramusicalemalatestiana.it

Rossini Cellos Orchestra

Note senza confini... Un concerto eclettico tra classico e pop

direttori Claudio Casadei & Francesco Fontana

Solista Alberto Casadei

Violoncelli: Francesco Fontana, Jacopo Muratori, Filippo Boldrini, Michele Vischi, Davide Moretti, Niccolò Santi, Lavinia Repupilli, Lorenzo Dachille, Samuele Ricciardi, Giada Moretti, Sofia Camazzini, Leonardo Muccioli, Alessio Ferranti, Demetra Micheli, Federico Belluccini, Diego Pesaresi, Sebastiano Severi, Tecla Benedetto, Marco Rossi, Riccardo Baldelli

Pianoforte, Benedetto Franco Morri

Batteria, Matteo Benocci

programma

J.S Bach Cello Song

L. Mason Nearer my God to Thee

M. O’Brien Hoy Mondongo

J.S.Bach Aria sulla quarta corda

E.Morricone Il Pianista sull’Oceano, Mission, Tema d’Amore, C’era una volta il West, C’era una volta in America

Per Pianoforte e Orchestra di Violoncelli (arrangiamento Benedetto Franco Morri)

Europe The Final Countdown

Apocalyptica Quutamo

Metallica Farewell

Apocalyptica Bittersweet

A.Casadei Prayer

Ed Sheeran Shape of You

A.Casadei/AVICII Levels Hacked

A.Piazzolla Oblivion