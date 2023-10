Lugo. Classico, rock, jazz: “Rossini open” porta la musica dentro la città

Sarà il grande talento della violinista tedesca Carolin Widmann con la Filarmonica Arturo Toscanini a inaugurare il festival Rossini open che dal 22 ottobre al 20 dicembre offre a Lugo quindici eventi musicali dislocati in quattro sedi di concerto. Il Rossini è di nuovo un cantiere e lo rimarrà per alcuni mesi, ma l’attività musicale non si ferma, “esce” dal teatro e si propaga all’Oratorio di Sant’Onofrio che ospiterà 7 eventi, alla Chiesa del Carmine (4 eventi), al Teatro di San Lorenzo (2 concerti) e all’Antica Pieve di Campanile in località Santa Maria in Fabriago (2 concerti).

Nonostante la forzata riduzione del cartellone, rimane invariata la filosofia di “Rossini open”, il dialogo tra diversi generi musicali, dal classico al contemporaneo fino al rock e al jazz, e tra diverse forme d’arte come la poesia e la musica, con un’attenzione anche alla voce di musicisti legati al nostro territorio, mantenendo un legame naturale col grande repertorio cameristico, lirico e sinfonico. Si comincia dunque il 22 ottobre con la Filarmonica Toscanini di Parma e la violinista e direttrice tedesca Carolin Widmann alla Chiesa del Carmine per ascoltare due rare opere di Fanny Mendelssohn e Clara Schumann affiancate a opere dei loro più famosi parenti: il fratello Felix Mendelssohn e il marito Robert Schumann. Ancora, alla Chiesa del Carmine, il 27 ottobre protagonista sarà lo storico organo Callido (1797): a interpretare l’integrale delle rare musiche originali per organo di Puccini sarà Paolo Bottini. Il 6 novembre l’Oratorio di Sant’Onofrio ospita il concerto di Sofia Donato e Riccardo Martinelli mentre il 9 novembre di nuovo al Carmine sull’organo Callido, ecco l’organista Irene De Ruvo.

L’11 novembre nell’Antica Pieve di Campanile ecco il concerto Teleion. Frammenti di musica greca antica con la voce di Camilla Lopez e il piano di Matteo Ramon Arevalos. Il 18 novembre all’Oratorio di Sant’Onofrio c’è il pianista imolese Pietro Beltrani mentre il 22 novembre, stesso luogo, serata di poesia e musica con il violoncellista Michele Marco Rossi che incontra Valerio Magrelli. Il 26 novembre l’Antica Pieve di Campanile a Santa Maria in Fabriago ospita il Quartetto Mirus mentre all’Oratorio di Sant’Onofrio il 29 novembre si potrà ascoltare il programma “Tra cielo e terra, musica di infinito e di istanti” col duo formato dal flautista Massimo Ghetti e dalla pianista Annalisa Mannarini.

E ancora: il 4 dicembre all’Oratorio ospita il Trio d’ance della Filarmonica Toscanini e il 7 il Quartetto Böcklin della Cherubini. Il 10 dicembre è atteso il violoncellista lughese Antonio Cortesi mentre il 13 dicembre al Teatro di San Lorenzo c’è il primo di due concerti “crossover”, in cui il principio della contaminazione è perfettamente speculare: col nonetto History of Rock (corno e archi) ascolteremo celebri brani dei Rolling Stones, Queen, Pink Floyd, Ad/Cd e Rem, riarrangiati in versione classica dal contrabbassista Claudio Cavallin. Il 15 dicembre con il cantante e compositore John De Leo succederà l’opposto: un brano classico di Ravel, viene rielaborato e declinato come pezzo rock con la voce di De Leo insieme alla Grande Abarasse Orchestra. Chiudono il 20 dicembre il Corelli Ensemble e il Coro Ecce Novum. Inizio concerti ore 20.30. Biglietti da domani sul sito www.vivaticket.com e punti vendita Vivaticket.

Info: www.teatrorossini.it