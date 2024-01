“Le guerre di Ulisse” a Ravenna

Il viaggio di Ulisse dopo la guerra di Troia è considerato da sempre l’eroico ritorno di un guerriero in patria senza concentrarsi sul suo stato d’animo. Lo spettacolo “Le guerre di Ulisse”, nato dalla collaborazione tra l’ex ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, la fondazione scuola di musica Carlo e Guglielmo Andreoli di Mirandola e il compositore Marco Somadossi, in scena il 7 febbraio alle 20.30 al teatro Alighieri di Ravenna, porta invece il focus sulle emozioni sia dell’eroe sia della moglie Penelope in un evento che mischia letteratura, musica e recitazione. All’inizio infatti Ulisse è ignaro di ciò che sta vivendo, ma nel corso del suo viaggio prenderà sempre più consapevolezza del suo stato da sopravvissuto arrivando a parlare della guerra dicendo “doveva essere veloce e fatta di gesta su cui costruire leggende eterne e invece è stata lunga e ha portato morte, distruzione e odio”, frase purtroppo tuttora attuale. “Le guerre di Ulisse” ci mostra un uomo che torna a casa dopo 20 anni, che ha visto gli occhi di chi ha perso i propri familiari e vede infine quelli di sua moglie che lo ha sempre aspettato, portandoci a riflettere sulla vita di chi ora si trova dentro un conflitto. Info: 0544 249244 (Emma Togni)