L’omaggio a Luca Dalla di Lorenzo Campani al Teatro Socjale

Il Socjale di Piangipane (RA) decide di rendere omaggio a uno dei più illustri cantautori italiani, Lucio Dalla. In questa occasione, la magia della sua musica verrà celebrata attraverso l’eccezionale talento di Lorenzo Campani, noto per le sue straordinarie performance in progetti musicali come Notre Dame De Paris, New Era e Frontiera.

Lorenzo Campani, figura di spicco nel panorama musicale contemporaneo, si distingue come una delle voci più straordinarie del settore. La sua carriera artistica è stata caratterizzata da contributi significativi in varie produzioni, dimostrando una versatilità che lo rende un interprete di grande impatto.

Accanto a Lorenzo Campani, il concerto vedrà la partecipazione di talentuosi musicisti come Andrea Morelli alla chitarra, Mecco Guidi alle tastiere, Bruno Farinelli alla batteria e Marco Dirani al basso. Questo ensemble di artisti eccezionali si unirà per creare un’esperienza musicale straordinaria, dedicata a celebrare il genio e l’estro del leggendario cantautore bolognese.

Ogni componente della band contribuirà con la propria maestria e passione, trasformando il concerto in un evento emozionante e divertente. Quest’occasione rappresenta un tributo sentito a Lucio Dalla, in cui la sua eredità musicale viene onorata attraverso un’esibizione vibrante e appassionata, guidata dalla straordinaria voce di Lorenzo Campani.

L’appuntamento è al Teatro Socjale di Piangipane venerdì 1 marzo 2024. Apertura porte ore 20.30, inizio concerto ore 21.30. Biglietti acquistabili qui.