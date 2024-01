Jazz di qualità a Cesenatico

«La musica ha il potere di modificare i nostri comportamenti e il nostro stato emotivo» disse il neurologo Oliver Sachs, e qual è posto migliore di un club jazz per curare il proprio stato emotivo? Il ristorante Jam Session di viale Trento a Cesenatico organizza due serate (24 e 31 gennaio) all’insegna della musica jazz inserite nell’evento “Jazz club 2024. Authentic jazz”. Nella serata del 24 gennaio si esibirà alle 21.30 il NoRiPlay 4et (Nord Rimini Play): il gruppo, formato dalla cantante Sara Jane Ghiotti, dal pianista Simone Migani, dal contrabbassista Mauro Mussoni e dal batterista Pasquale Pako Montuori, suonerà brani del suo primo album “Session 1”. L’album rappresenta per il gruppo la ricompensa per anni di impegno, un sentiero di creatività che ha portato il quartetto alla composizione delle dieci tracce raccolte nel disco. La serata del 31 gennaio vede invece sul palco il trio del batterista Chicco Capiozzo, del bassista Maurizio Rolli e del pianista Antonio Faraò.

Info: 0547 404144