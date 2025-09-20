Gianluca Grignani pronto a portare in tribunale Laura Pausini

Si inasprisce la polemica tra Gianluca Grignani e Laura Pausini dopo la pubblicazione da parte di quest’ultima della cover di “La mia storia tra le dita”. Il cantautore annuncia ora di essere pronto a intentare una causa legale contro la collega.

“Viste le reazioni del pubblico manifestate attraverso i social all’uscita della cover ‘La mia storia tra le dita’ di Laura Pausini lo scorso 12 settembre -, si legge in una nota ufficiale - gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, preso atto dello stravolgimento operato sul testo originale della canzone e del conseguente capovolgimento di senso, hanno dato mandato all’Avv. Giorgio Tramacere di tutelare in ogni sede l’integrità della loro opera”.

Le origini del conflitto

La polemica era iniziata subito dopo l’annuncio da parte di Laura Pausini della pubblicazione del brano, che lancia il suo nuovo album “Io canto 2” a cui seguirà anche un tour mondiale. Grignani aveva accusato la collega di mancanza di rispetto per non averlo menzionato nel suo post di lancio della cover, uscita il 12 settembre. Pausini aveva spiegato di aver fatto tutti i passaggi necessari e aggiunto che Grignani era perfettamente al corrente dell’operazione.

Al centro della battaglia c’è “La mia storia tra le dita”, scritta da Grignani e interpretata in una cover anche da Pausini.