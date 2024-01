Gale, esce il nuovo singolo “Ollè ollà”

Il tema della strada è uno dei più toccati dagli artisti rap odierni: sono tantissimi i giovani artisti che parlano nei loro brani dei propri trascorsi difficili, sfogando spesso la propria rabbia nelle canzoni. È il caso anche del giovane rapper cesenate Gale, nome d’arte di Riccardo Galeotti, classe 2002, che nel suo nuovo singolo “Ollè ollà” torna a parlare della strada sebbene in modo diverso dalle precedenti canzoni: nel nuovo brano il cantante infatti afferma di volersi costruire un futuro di successo da solo, con l’aiuto dei soli propri mezzi e della sua compagnia di amici multietnica con la speranza di togliersi dalla condizione in cui si trova, mentre nel singolo “Wesh” (datato 2023) Gale ironizzava di chi parlasse della vita di strada senza averne realmente esperienza. Il singolo “Ollè ollà” è disponibile ora su tutte le piattaforme streaming insieme ai precedenti brani come “Wesh”, il brano d’esordio “Un altro drink” (2020) e quello che gli diede notorietà “GORILLA#1” (2022). (Emma Togni)