Eventi a Ravenna e dintorni oggi 01 febbraio 2025

BAGNACAVALLO

TEATRO DIALETTALE

Alle 21, al Teatro Goldoni, la compagnia Amici del Teatro di Cassanigo presenterà la commedia farsesca in tre atti diretta da Alfonso Nadiani, “Che sgnuròn... e d’che sgrazié d’mi zèi Jusafì”. €7. Info: 0545 64330.

CERVIA

TEATRO CHIARI

Alle 21, lo spettacolo teatrale “Pugni pesanti. Leve contro la guerra” di e con Denis Campitelli. una produzione Teatro Due Mondi.

COTIGNOLA

TEATRO BINARIO

Alle 21, lo spettacolo teatrale “Perlasca. Il coraggio di dire no” con Alessandro Albertin.

FAENZA

VISITE GUIDATE

Per “Faenza Neoclassica: itinerari tra arte e bellezza”, visita guidata a Palazzo Milzetti (ore 15), alla Pinacoteca Civica (ore 16), alla Galleria Comunale d’Arte (ore 16.45) e a Palazzo Laderchi (ore 17.30). Info: 0546 26493.

MUSEO ZAULI

Alle 17, nella storica Stanza dei forni si inaugura “L’acqua del Duemila”, installazione di Cosimo Veneziano. L’opera è il frutto di una residenza dell’artista torinese al Museo. Info: 333 8511042.

LUGO

HOTEL ALA D’ORO

Rinviata al 28 febbraio la serata conviviale-musicale dedicata a Massimo Cotto con la presentazione del libro fotografico “Pictures of you” di Massimo Cotto e Henry Ruggeri.

BIBLIOTECA TRISI

Si conclude oggi la mostra “La biblioteca di Pietro Cavallini, storie e passioni di un collezionista lughese”.

RAVENNA

DANZA ALL’ALIGHIERI

Alle 20.30, “People” della DaCru Dance Company, apre la Stagione Danza 2025 del Teatro Alighieri di Ravenna. Torna in scena la compagnia nata dal sodalizio fra Marisa Ragazzo e Omid Ighani e votata a esplorare le possibilità di incontro fra danza urbana e teatro. Info: 0544 249244.

TEATRO RASI

La compagnia Fanny & Alexander, presenta, alle 17 e alle 21.30, lo spettacolo “Manson”. Mentre alle 19, in scena “Maternità”.

MAMA’S

Alle 21.30, sul palco, Giammarco Polini (chitarra) Paolo Sorci (chitarra), Claudio Mangialardi (contrabbasso) Dalila Maretti (cajon) e Carlo Celsi (violino) per rivisitare i grandi successi della musica rock e pop attingendo dalla poetica manouche.

SCRITTURA E RICAMO

Al via oggi, dalle 15.30 alle 17, al Museo Classis, “Ricamare alfabeti”, un laboratorio che coniuga scrittura e ricamo. Info: 0544 473717 (dalle 10 alle 16.30).

CONCERTO SU RAI 5

L’Associazione Angelo Mariani sarà protagonista alle 18.50 su Rai 5 con il concerto del Concorso Tebaldi di San Marino diretto da Nicola Valentini, nel contesto del quale l’associazione ha premiato il baritono Matteo Mancini e il soprano Mariam Suleiman con una scrittura per un concerto a Ravenna nel 2025.

SANT’AGATA

SALA DELLA COMUNITÀ

Alle 20.45, la compagnia dialettale Qui de Tond con la commedia “Una palestra un pö scarvajeda” a cura della parrocchia.

IMOLA

Francesca Molari

DOZZA

MUSEO ROCCA

Alle 16, “Storie nella Storia” un viaggio nella Romagna, dal 1935 al 1945, attraverso i romanzi di Paolo Casadio, le musiche d’epoca della fisarmonica di Ivan Corbari e la lettura del monologo “Autunno” da parte di Gianni Parmiani. Conduce Lisa Emiliani. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

IMOLA

TEATRO STIGNANI

Alle 15.30 e alle 21, lo spettacolo “La madre” di Florian Zeller con Lunetta Savino. Regia di Marcello Cotugno.

STORIA DEI NERI

Al via oggi il “Mese della storia dei neri, una rassegna di eventi per celebrare la comunità nera in Italia. Dalle 18.30 al centro giovanile Ca Vaina, conversazione tra Abril K. Muvumbi (fondatrice di Msn), Ariam Tekle e Nogaye Ndiaye (autrice e content creator). Dalle 20.30, “Rap battle”. Nella giuria: Tommy Kuti, Giulio Moretti (in arte Misa), Giacomo Cascone.