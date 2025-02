Eventi a Forlì e dintorni oggi 02 febbraio 2025

BERTINORO

DAI DE JAZZ

Sul palco dell’Enoteca Bistrot Colonna dopo il Sunday Jazz Brunch (ore 12.30) alle 14.30 sale il New Quartet di Michele Polga, Thomas Fonnesbæk, Enrico Pieranunzi e Mauro Beggio. Ingresso: € 15-10. Info: 340 5395208, pranzo (€ 25) + concerto: 347 1230357.

I POMERIGGI DEL BICCHIERE

Ospite del teatro Novelli (ore 15.30), è Giorgio M. Ghezzi che presenta il suo romanzo “Quell’estate del 1980”. Musica della D.A.Jazz Orchestra diretta da Alessandro Fariselli. Assaggi a cura del Comitato manifestazioni e gemellaggi e della tenuta Quattro Gemme. Info: turismo@comune.bertinoro.fc.it.

FORLÌ

BESTIARIO FORLIVESE

Il trekking urbano ideato e condotto da Chiara Macherozzi alla scoperta degli animali “nascosti” nei tesori artistici del centro parte da piazza Saffi alle 14.45. Tariffe: € 15-10. Info: 349 8087330.

CENTRO DIEGO FABBRI

Il ridotto del teatro Diego Fabbri ospita alle 11.11 per la rassegna “11.11. Quadri musicali”, “Piano solo. Un incredibile viaggio fra note e parole”, con Andrea Missiroli. Offerta libera. Info: 328 2435950.

FIDAPA

Gianfranco Brunelli, direttore delle grandi mostre del Museo San Domenico, presenta in anteprima “Il ritratto dell’artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie”, lunedì 3 febbraio, alle 18.30, al Circolo Aurora. Libero.

MADONNA DEL FUOCO

L’associazione Forlì/Faenza apre la chiesina del Miracolo in via Leone Cobelli: domenica e lunedì, ore 9-12.30 e 15-18.30; martedì: ore 8.30-18.30, e invita all’oratorio San Sebastiano per una mostra di opere e vetrate inedite di Galileo e Tito Chini. Libero.

PRESENTAZIONE LIBRO

In Salone comunale, su invito dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, alle 16 Laura Fontana presenta il suo nuovo libro “Fotografare la Soah. Comprendere le immagini della distruzione degli ebrei”. Con l’autrice, con Ines Briganti e Tania Flamigni, interviene l’assessora Paola Casara. Libero. Info: 0543 28999.

TEATRO PICCOLO

Alle 16, per la rassegna “Favole”, la compagnia Biboteatro presenta lo spettacolo “Buiobù”, scritto e interpretato da Alessio Candido e Giulia Nicolosi, e ispirato a “Il gufo che aveva paura del buio” di Jill Tomlinson. Biglietto: € 5. Info: 0543 26355.

ROCCA SAN CASCIANO

TEATRO ITALIA

Si alza il sipario per Aquile Randagie, credere disobbedire resistere” di e con Alex Cendron alle 17. Biglietto: € 15-13, info: 376 1224452.