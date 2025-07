Erf: da Duke Ellington alla tradizione iberica

MARIA TERESA INDELLICATI

CASTEL GUELFO-CODIGORO-IMOLA. Molte le proposte di metà luglio di “Emilia Romagna Festival”, manifestazione “diffusa” che porta la musica in piccoli borghi e città della regione. A Castel Guelfo di Bologna, nel cortile di Palazzo Malvezzi Hercolani giovedì 17 luglio (ore 21), si tiene “Ellington: The Duke”, omaggio a Duke Ellington del Cuartet composto da Roberto Porroni alla chitarra, Adalberto Ferrari al clarinetto e C melody, Marija Drincic al violoncello e Marco Ricci al contrabbasso, con Tommy Bradascio alla batteria. Il critico musicale Pierfrancesco Pacoda presenta il nuovo progetto culturale del comune di Castel Guelfo, il “Teatro della Compagnia”. Libero, offerto da Scardovi & Giordani. A Codigoro, sempre il 17 (ore 21.15), il parco San Guido Abate, all’abbazia di Pomposa, ospita “C’era una volta Cenerentola” del Balletto di Roma, con le musiche di Georg Friedrich Händel. Coreografia, scene e regia sono firmate da Fabrizio Monteverde. Il riallestimento del 2024 mantiene intatta l’atmosfera della coreografia originale, arricchita dall’interpretazione della giovane danzatrice spagnola Ainhoa Segrera Garcia. La sua presenza e la capacità indiscussa di Monteverde di spogliare la storia degli elementi più noti riescono a far emergere l’amore e la ricerca della felicità presenti nella fiaba, e a parlare di questi temi alle nuove generazioni. Alle 18, per “L’incanto dei luoghi”, è possibile visitare l’abbazia (info: 0533 719110). Libero, offerto da Top Service.

Il 18 luglio (ore 21) nel Giardino storico del Palazzo vescovile di Imola è la volta di “Ecos de España. Voci e suoni della tradizione iberica”, una proposta del Karan Duo: Martina Veneri al flauto traverso e Giacomo Scattareggia alla chitarra. Alle 19, visita guidata al giardino e brindisi conclusivo. Biglietto: € 5, fino a 10 anni: € 1. Info: 0542 25747.