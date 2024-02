Cristiano Godano e Asso omaggiano Neil Young: un concerto intimo e poetico

Nella suggestiva cornice del Teatro Socjale di Piangipane, il 2 febbraio Cristiano Godano e Alessandro “Asso” Stefana hanno dato vita ad un concerto tributo a Neil Young, uno dei più grandi cantautori della storia.

L’idea del concerto nasce dalla comune passione che lega i due musicisti al “padrino del folk-rock”. Godano, frontman dei Marlene Kuntz, ha sempre avuto un’ammirazione profonda per Young, mentre Asso, chitarrista e produttore, ha collaborato con artisti del calibro di Vinicio Capossela e Mike Patton, entrambi influenzati dal cantautore canadese.

Il concerto non è stato una semplice riproposizione di brani famosi, ma un vero e proprio viaggio attraverso la poetica di Neil Young. Godano e Stefana hanno reinterpretato con delicatezza e trasporto alcuni dei classici più amati, come “Heart of Gold”, “After the Gold Rush” e “Only Love Can Break Your Heart”, alternandoli a brani meno conosciuti ma ugualmente intensi.

La complicità tra i due musicisti era evidente sul palco. Godano, con la sua voce graffiante e passionale, ha dato vita a interpretazioni intense e vibranti, mentre Asso Stefana lo ha accompagnato con chitarra, armonica e pianoforte, creando un tappeto sonoro ricco di sfumature.

In un periodo storico dominato dalla superficialità e dalla frenesia, il Teatro Socjale ci ha offerto un momento di riflessione e di bellezza, un invito a riscoprire il valore della poesia e della musica d’autore. Alla fine del concerto, un’ovazione calorosa ha salutato Godano e Asso che hanno ringraziato il pubblico soddisfatto.