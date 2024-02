Cristiano Godano e Asso al Teatro Socjale per omaggiare Neil Young

Cristiano Godano, la mente dietro i Marlene Kuntz, e Alessandro ASSO Stefana, noto per le sue collaborazioni con Vinicio Capossela e Guano Padano, sono due musicisti di indiscusso talento che non necessitano di presentazioni. In questa straordinaria performance, rendono omaggio al leggendario Neil Young, un cantautore che ha scolpito e continua a plasmare la storia della musica americana. Immergendo il pubblico in un’esperienza intima, Godano e Asso conducono gli spettatori attraverso un viaggio emozionale, esplorando le melodie più celebri del menestrello canadese e riservando qualche sorpresa nel percorso! Non si tratta semplicemente di un tributo, ma di un autentico atto d’amore nei confronti di uno dei più grandi cantautori d’oltreoceano.

L’appuntamento è per venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 21:30 (apertura porte ore 20:30) al Teatro Socjale di Piangipane (RA). Biglietti acquistabili qui.