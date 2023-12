Cricca, “La notte dei sogni” e Mannoia: la grande musica protagonista a Riccione

La grande musica è protagonista del palinsesto degli eventi che Riccione firma per il Natale Capodanno 2023-2024, un viaggio straordinario con grandi interpreti della scena artistica italiana e internazionale che porta la città nel cuore delle feste.

Il “Concerto di Natale” con Giovanni Cricca

Sabato 23 dicembre, alle ore 16, il grande palco di piazzale Ceccarini ospita il “Concerto di Natale” del cantautore riccionese Giovanni Cricca, un evento unico tra musica e parole dedicato a Riccione, occasione per rinnovare il dialogo tra l’artista e la sindaca Daniela Angelini intrapreso lo scorso giugno sul palco della Granturismo del Palazzo del Turismo. All’evento è stato invitato il Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, che porterà agli ospiti e ai cittadini di Riccione gli auguri del Santo Natale. Al termine del concerto Giovanni Cricca incontrerà il pubblico e firmerà le copie di un cd/ep a tiratura limitata a cura di Materiali Musicali, il cui ricavato sarà devoluto dall’artista in favore della Fondazione Cetacea di Riccione. Accanto a Cricca saliranno sul palco Stefano Zambardino al pianoforte e synth, Tommy Graziani alle percussioni acustiche ed elettroniche e Max Corona alla chitarra acustica ed elettrica.

L’evento, a ingresso libero, terrà a battesimo il grande palco di piazzale Ceccarini che diventa il teatro a cielo aperto dei grandi eventi live di Riccione tra cui “Discoteca Romantica. Un raggio di luna elettrica”, la straordinaria festa collettiva che il 30 e 31 dicembre porterà l’energia della musica di Jimmy Sax e dei dj che hanno reso mitico l’immaginario della Riviera. Il palco sarà illuminato dalla luna scenografica di Visit Romagna per il format “La settimana delle Sette Lune. Natale e Capodanno in Romagna”. Il concerto è promosso dal Comune di Riccione in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Mei-Meeting delle Etichette Indipendenti, PalaRiccione e Musicantiere.

“La notte dei sogni” diretto da Mario Marzi

Il Palazzo dei Congressi, nella splendida cornice della Sala Concordia, ospita due tra i più amati e attesi appuntamenti delle festività natalizie: il Concerto di Santo Stefano e il Concerto degli Auguri. Martedì 26 dicembre alle ore 21, appuntamento con il tradizionale Concerto di Santo Stefano “La notte dei sogni” affidato alla cura artistica di Mario Marzi, docente al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano e interprete solista nelle più importanti orchestre sinfoniche italiane. Il concerto sarà un evento unico senza precedenti con la dedica a Gaspare Tirincanti, straordinario e mai dimenticato musicista riccionese, e un omaggio a Walt Disney nel centenario della nascita degli Studios. Il progetto musicale dedicato a Walt Disney è una rielaborazione jazzistica delle più famose colonne sonore dei grandi classici Disney come Gli Aristogatti, Topolino, Biancaneve, Cenerentola, La carica dei 101, Pinocchio, Il Re Leone, Mulan e Shark Tale, un progetto ideato e arrangiato dal grande pianista jazz, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra pluripremiato Pino Jodice. Un concerto nato nel 2005 che ha abbracciato la standing ovation di critica e pubblico registrando ovunque il sold out. Sarà in scena anche l’orchestra giovanile Mondaino Youth Orchestra, diretta dal Maestro Michele Chiaretti insieme alle prime parti dell’orchestra nazionale jazz dei conservatori italiani, e a interpreti d’eccezione come la cantante Simona Bencini, voce dei Dirotta su Cuba, Stevie Biondi, fratello minore di Mario, Gabriele Mirabassi al clarinetto, Mario Marzi al sax, Simone Zanchini alla fisarmonica e Massimiliano Rocchetta al pianoforte.

Diretta Tv e consegna del San Martino d’oro

Durante la serata, condotta da Simona Mulazzani e trasmessa in diretta da Icaro Tv (canale 18 del digitale terrestre), si svolgerà la terza edizione del San Martino d’Oro Città di Riccione, riconoscimento istituito dall’amministrazione comunale per premiare coloro che si sono distinti in vari campi e hanno contribuito a diffondere il nome di Riccione nel mondo.

La distribuzione dei biglietti da lunedì 18

L’evento concerto di Santo Stefano è a ingresso libero con biglietto-invito da ritirare lunedì 18 dicembre all’ufficio IAT del Palazzo del Turismo, aperto dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Ogni persona, fino a esaurimento, potrà ritirare un massimo di due biglietti. L’accesso in sala è previsto a partire dalle ore 19:45 fino alle 20:45.

Fiorella Mannoia incontra in musica Danilo Rea

Venerdì 29 dicembre il Concerto degli Auguri saluta l’arrivo del nuovo anno e porta sul palco del Palazzo dei Congressi una delle voci storiche della canzone italiana, Fiorella Mannoia in un incontro in musica con Danilo Rea, uno dei più grandi pianisti del nostro tempo. L’incontro tra i due artisti è un sodalizio, un dialogo intenso nella sua essenzialità, uno spettacolo live emozionante in cui il repertorio e i successi di Fiorella Mannoia si incontrano in una perfetta alchimia sonora con la melodia dei brani e dell’improvvisazione jazz di Danilo Rea. L’incontro dei due artisti ha dato vita a “Luce”, disco annunciato da Mannoia alcuni giorni fa sulle pagine del suo profilo Instagram.

I biglietti per l’evento Concerto degli Auguri “Danilo Rea incontra Fiorella Mannoia” sono disponibili sulla piattaforma online TicketNation e in vendita allo IAT del Palazzo del Turismo. Il costo dei biglietti, compreso tra i 20 e i 40 euro, varia a seconda dei settori e delle sedute disponibili.

I concerti sono promossi dal Comune di Riccione in collaborazione con PalaRiccione.