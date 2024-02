Ci sarà anche Lorendana Bertè a “Una voce per San Marino”

E’ arrivata la conferma ufficiale: Loredana Bertè sabato 24 febbraio sarà sul palco del Teatro Nuovo Dogana per la finale della 3° edizione di “Una voce per San Marino” che sarà trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su San Marino RTV (visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su www.sanmarinortv.sm) e che decreterà il vincitore che rappresenterà la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a MALMÖ in Svezia dal 7 all’11 maggio 2024.

La serata, organizzata da San Marino RTV e Media Evolution e trasmessa in diretta nazionale, vedrà otto artisti Emergenti e nove Big gareggiare tra loro. Una giuria qualificata decreterà, sulla base dei meriti, liberamente e senza vincolo alcuno, l’artista vincitore di “Una voce per San Marino”, con indicazione anche del 2° e dal 3° classificato.

Ospite d’onore della serata sarà Riccardo Cocciante con il Piccolo Coro dell’Antoniano “Mariele Ventre”.

Ecco i titoli delle canzoni presentate dagli artisti della categoria “big” ammessi alla finale:

Aimie Atkinson - A Dare For Love

Marcella Bella - Chi Siamo Davvero

Loredana Bertè - Pazza

Dana Gillespie - The Last Polar Bear

Jalisse - Il Paradiso è Qui

Pago - Il Protagonista

La Rua - Il Governo del Cuore

Aaron Sibley - Human

Wlady feat. Corona, Ice MC and Dj Jad - Questa volta