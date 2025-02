CCCP in concerto a Rimini il 24 luglio: omaggio a Pier Vittorio Tondelli

Libri intrisi di musica in ogni pagina, dischi che sono incisione di un racconto fuori dagli schemi. I libri di Pier Vittorio Tondelli, lo scrittore che più di altri ha saputo fare luce sui tumultuosi anni Ottanta, tra eccessi, azzardi, fame di vita. I dischi dei CCCP, uno dei gruppi punk rock tra più influenti di quel periodo, costantemente in viaggio tra avanguardia estrema e legame con la tradizione, tra Berlino e l’Emilia.

Le strade di Tondelli e dei CCCP si incrociano ancora una volta a Rimini. La data è giovedì 24 luglio quando Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur saranno in piazzale Fellini per un concerto che rappresenterà uno degli appuntamenti clou del calendario di iniziative che la città dedicherà a Pier Vittorio Tondelli, ad 80 anni dalla nascita e a 40 anni dall’uscita del romanzo “Rimini”, presentato al Grand Hotel in quel leggendario 5 luglio del 1985. Per omaggiare lo scrittore e il suo immaginario, ma soprattutto per raccontare un decennio riscoperto non sono nelle sue contraddizioni e nei suoi estremi, ma per i segni indelebili che ha lasciato nella società e nella cultura contemporanea, il Comune di Rimini ha in programma un programma di appuntamenti e proposte che si snoderanno per tutto l’anno, tra musica, cinema, letteratura, incontri.

Dopo la mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024”, dopo il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini”, le tre date all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “CCCP in DDDR” e l’uscita dell’album inedito “Altro Che Nuovo Nuovo”, i CCCP-Fedeli alla linea torneranno dunque sui più importanti palcoscenici outdoor italiani per un’ “ultima chiamata”.

“Parlare di anni Ottanta, parlare di Tondelli, significa necessariamente parlare di musica e dunque dei CCCP – sottolinea l’assessore alla Cultura Michele Lari – e non solo per la provenienza geografica o per i loro incontri artistici e personali. Così come Tondelli è un simbolo di quel decennio per i suoi ritratti senza filtri, vivi e sorprendenti dell’umanità e della società di cui era sensibile osservatore, così i CCCP sono la colonna sonora di una generazione libera, sfrontata, ma sfuggente. Una band che con la sua produzione ha influenzato il corso della musica in Italia e che siamo contenti di poter accogliere nella cornice di un palinsesto di appuntamenti dedicato agli anni Ottanta e a Tondelli che non si comporrà di eventi spot. Questo infatti sarà il fil rouge che terrà insieme le proposte culturali, artistiche e musicali che ci accompagneranno dalla primavera, declinando in questa chiave anche le rassegne e le iniziative ‘tradizionali’, che guarderanno all’immaginario tondelliano. Un programma che sveleremo man mano ma che già oggi può contare su un evento unico, come l’ “ultima chiamata” dei CCCP”.

Il tour, ideato e curato in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti, prenderà il via il 30 giugno da Roma, per poi toccare Napoli, Bari, Padova prima della tappa di Rimini, per poi concludersi a Messina.

Biglietti disponibili in prevendita dalle ore 12.00 di lunedì 24 febbraio.