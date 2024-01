Bellaria Film Festival 2024 dall’8 al 12 maggio

La 42a edizione del Bellaria Film Festival, promosso dal Comune di Bellaria Igea Marina, con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali e della Regione Emilia-Romagna, si terrà a Bellaria Igea-Marina da mercoledì 8 a domenica 12 maggio 2024 con la direzione artistica di Daniela Persico e quella organizzativa di Approdi.

In un primo momento ipotizzata nella prima settimana di maggio, la longeva rassegna di cinema si sposta di una settimana per inserirsi al meglio nel calendario degli eventi cinematografici nazionali. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dopo attenta valutazione dalla direzione artistica e organizzativa in accordo con il Comune di Bellaria Igea-Marina.

Nel frattempo, è già stata lanciata sulla piattaforma FilmFreeway la call per concorrere al Premio Gabbiano (3000 euro per il miglior Film, 2000 euro per l’innovazione cinematografica) alla quale possono essere iscritti film in prima mondiale o internazionale provenienti dal panorama indipendente italiano, senza limite di formato, genere e durata. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 23 febbraio. Oltre al Premio Gabbiano, confermato lo storico Premio Casa Rossa, sezione dedicata alle nuove voci del cinema italiano e in particolare alle opere prime e seconde che abbiano partecipato a uno dei maggiori festival italiani e/o internazionali.

Negli uffici di via Paolo Guidi a Bellaria si lavora già da mesi alla nuova edizione del Festival, per definirne i contenuti artistici e le location che insieme al Cinema Teatro Astra contribuiranno a rendere Bellaria Igea-Marina una vera e propria casa del cinema sul mare. Anche in occasione dell’edizione 2024 del Bellaria Film Festival si animeranno gli spazi dell’ex Cinema Apollo, la sala cinematografica affacciata sul mare risalente ai primi del Novecento. Altro luogo del festival sarà ancora una volta il Palazzo del Turismo.