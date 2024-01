Bagno di folla per Fabio De Luigi e Paolo Cevoli alla prima di “50 km all’ora”

Bagno di folla ieri sera a Riccione (e poi a Rimini) per Fabio De Luigi, regista e attore protagonista, insieme a Stefano Accorsi, di “50km all’ora”. Il santarcangiolese all’esordio in sala del film è stato al CinePalace di Riccione insieme all’attore riccionese Paolo Cevoli, che nel lungometraggio veste i panni del parroco, raccogliendo l’abbraccio del pubblico, presente in massa. Prima della proiezione un breve dialogo tra i due comici e il pubblico condito da tante battute. Alla presentazione di “50km all’ora” erano presenti la sindaca di Riccione Daniela Angelini e il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, oltre al padrone di casa Massimiliano Giometti.

Il film, distribuito da Eagle Pictures, è la rivisitazione italiana di “25 km/h”, film tedesco di Sony Pictures International Production, campione d’incassi nel 2018. La commedia racconta il viaggio di due fratelli, a bordo di due motorini scassati, attraverso la loro terra e i loro sentimenti. Un tuffo nel passato per ricostruire nel presente un legame andato perduto.

Prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai, il film è una produzione Colorado Film in associazione con Sony Pictures International Productions ed è un’opera realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission.