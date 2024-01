Antonio e Cleopatra in scena a Ravenna

La stagione teatrale di Ravenna conclude il mese di gennaio con lo spettacolo “Antonio e Cleopatra”, che andrà in scena al teatro Alighieri giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 alle ore 21:00 e domenica 28 gennaio alle ore 15:30.

“Antonio e Cleopatra”, di William Shakespeare, è un’opera raramente rappresentata in Italia, ma è tra le vette poetiche del corpus drammatico dell’autore, un’occasione per il pubblico e gli appassionati di confrontarsi con un capolavoro sconosciuto ai più, anche grazie alla nuova traduzione italiana in versi di Nadia Fusini e Valter Malosti. È questo il testo che Malosti, il direttore di Ert, sceglie per la sua nuova regia.

Nei panni dei due protagonisti, lo stesso Malosti e Anna Della Rosa, già finalista ai Premi Ubu 2021 come miglior attrice per la sua interpretazione della regina d’Egitto in “Cleopatràs”, il primo dei “Tre lai” di Giovanni Testori, con la regia di Valter Malosti. Con loro, un ampio cast che vede insieme attrici e attori affermati e giovani talenti.