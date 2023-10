Al Teatro Villa di San Clemente va in scena la “Stagione della leggerezza”

Dopo l’apprezzata e coinvolgente stagione dello scorso anno, Il teatro Villa di San Clemente (Rn) riapre l’11 Novembre con la formula del club, un luogo dove incontrarsi davanti a un bicchiere, chiacchierando in relax prima dello spettacolo principale, in compagnia degli attori di Città teatro in qualità di anfitrioni della serata, fra brevi sketch e coinvolgimento del pubblico. Il teatro aprirà alle 20 e il pubblico potrà godersi un aperitivo mentre va in scena il PRE SHOW a sorpresa con Francesca, Giorgia, Mirco, Davide, Paul e ospiti a sorpresa.

La prima parte della stagione da ottobre a dicembre (che ha avuto un prologo importante il 9 ottobre -in contemporanea con oltre 100 teatri italiani-con la lettura corale di VajontS 23, narrazione per coro popolare di Marco Paolini in occasione del 60esimo anniversario della tragedia, a cura di Giorgia Penzo, con Francesca Airaudo e la partecipazione degli allievi dei laboratori di Città Teatro), parte ufficialmente l’11 Novembre con un Cartellone di cinque titoli che raccontano di arte contemporanea e di artisti rivoluzionari, di strane solitudini e di donne straordinarie, fino al nonsense che ci accompagnerà al 2024 nella serata di pre-capodanno.

Teatro Giustiniano Villa

STAGIONE TEATRALE Novembre - Dicembre 2023/prima parte

VILLA TEATRO CLUB, la stagione della leggerezza

Direzione artistica e organizzativa Città Teatro

Con il contributo del Comune di San Clemente e della Regione Emilia Romagna (RN)

SABATO 11 NOVEMBRE 2023

ore 20.00 Apertura Teatro Club con musica e calice di vino

ore 20.30 SIGNORI LA MEZZA, Pre show

ore 21.15 Spettacolo COME HO IMPARATO A NON PREOCCUPARMI E AD AMARE LA RUSSIA

di e con Teodoro Bonci Del Bene

aiuto regia e aiuto drammaturgia Francesca Gabucci

costumi Medina Mekhtieva

video Vladimir Bertozzi

foto di scena e locandina Federico Pitto

grafica Claudio Fabbro

produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

Si ringraziano Andrea Dok Ceccarelli, Marco Mantovani e Letizia Quintavalla per la collaborazione artistica.

In scena c’è un fondale su cui nevica per tutto il tempo. Fra i fiocchi di neve compaiono immagini e video, fra cui un album di fotografie scattate in Russia intorno al 2004. Ma quando si parla di Russia, è difficile credere a quello che si vede.

Teodoro fa un elenco di artisti che non possono tornare a casa, e racconta degli anni che ha vissuto in Russia. In questo racconto c’è una poesia, recitata da sbronzo, di Aleksander Pushkin, il frammento del suo romanzo “il negro di Pietro il Grande”, alcune poesie di Ivan Vyrypaev, alcuni sketch di uno stand up comedian bielorusso, scappato a Mosca dalla repressione di Minsk e poi rifugiatosi a Kiev dopo l’inizio della guerra in Ucraina, qualche ore prima che il KGB venisse a cercarlo nel suo appartamento. Lui fa stand up su

questi fatti, e la sua comicità grottesca parla di una tragedia reale.

Uno dei personaggi fondamentali, anche se non parla mai, è uno youtuber, che vive in esilio a causa delle interviste che pubblica su internet.

Ma il vero protagonista di questa storia è il Giovane artista. Questo giovane artista viene da un paese di provincia poverissimo dove in inverno fanno meno 40 gradi, dove non c’è lavoro e non c’è lo stato. Il giovane artista è riuscito a diventare un comico di successo. Si esprime come un teppista di provincia e denuncia le condizioni dei villaggi come quello in cui è nato, prende in giro il presidente e il governo russo. Il Giovane artista sa che potrebbe essere colpito molto duramente, e rischia la vita ogni volta che sale sul palco.

A quanto pare i comici sono fra gli artisti più coraggiosi degli ultimi anni.

“Questo succede perché non ci spiegano la differenza fra la paura e la fifa. Ma la differenza è enorme. Colossale. La paura è un sentimento buono: ti spinge ad agire. La fifa invece ti dice di non fare niente”.

SABATO 25 NOVEMBRE 2023

speciale GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

ore 20.00 Apertura Teatro Club con musica e calice di vino

ore 20.30 SIGNORI LA MEZZA, Pre show

ore 21.15 spettacolo EDITH

omaggio a Edith Piaf

con Sara Jane Ghiotti voce, Giacomo Rotatori fisarmonica

Francesca Airaudo, voce recitante

Omaggiare la grande chanteuse è un atto necessario: grande artista ed autrice, intellettuale parigina e mecenate per tanti colleghi amici, non di meno i suoi pregi personali, rivelati dalla ricca storia biografica, delineano il profilo di una donna giusta in tempi di guerra, appassionata e vera, una femminista ante-litteram o, forse, semplicemente una filantropa i cui drammi personali non scalfirono la grinta né la joie-de-vivre.

Il suo e’ un repertorio ricco di pathos, di profondità d’interpretazione, di drammaticità ma anche d’ironia, gioco e improvvisazione, composto da canzoni immortali, semplicemente bellissime. Scopriremo Edith attraverso la splendida voce di Sara Jane Ghiotti e le parole di sua sorella Denise Gassion che con Edith condivise l’infanzia povera nelle strade di Parigi.

SABATO 9 DICEMBRE 2023

ore 20.00 Apertura Teatro Club con musica e calice di vino

ore 20.30 SIGNORI LA MEZZA, Pre show

ore 21.15 Spettacolo BIANCO

liberamente ispirato a ARTE di Yasmina Reza

Con Olivier Gasperoni, Francesco Montanari e Gianluca Reggiani

Regia Gianluca Reggiani

Al centro della disputa fra tre amici di vecchia data l’acquisto, da parte di uno di loro, di un grande quadro bianco. No, non del tutto bianco, ma con delle sottili linee oblique bianche che lo attraversano su tutta la superficie...

La difficoltà di interpretare l’arte contemporanea diventa quindi pomo della discordia che mette in luce e fa salire a galla vecchie ruggini e acredini, e quella che doveva essere una piacevole serata tra amici si trasforma in un gioco al massacro dove non si risparmiano crudeltà e meschinità.

La pièce di Yasmina Reza scava, come suo solito, nei meccanismi del perbenismo e del classismo sociale e culturale, mettendo in luce quelle ombre che stimolano, più che risposte, ulteriori domande sulla reale qualità e sul valore delle nostre relazioni interpersonali. Uno spettacolo sorprendente dove la metafora e il paradosso del quadro bianco dove tutto è immaginabile diventa l’ispirazione per realizzare un impianto scenografico visivo che cerca costantemente di “incorniciare” la realtà, una realtà che, ahimè, sfugge al controllo dei tre protagonisti. La performance inoltre si muove al ritmo incalzante della musica del Ramsey-Lewis-Jazz Trio che detta il tempo e spinge la performance degli attori ad agire come fossero boxer che si battono sul “riquadro” di un ring o come jazzisti nella virtuosa sfida di una Jam session.

Spettacolo prodotto grazie al Comune di Rimini – Ufficio Teatro Galli e il Museo D’Arte Contemporanea PART di Rimini.

SABATO 16 DICEMBRE 2023

ore 20.00 Apertura Teatro Club con musica e calice di vino

ore 20.30 SIGNORI LA MEZZA, Pre show

ore 21.15 Spettacolo

L’ARAGOSTA di Francesco Gabellini

NUOVA PRODUZIONE CITTA’ TEATRO 2023

Con Francesca Airaudo

Costumi Paul Mochrie

Regia Davide Schinaia

L’aragosta è l’ultimo testo scritto da Francesco Gabellini per il teatro. Come i testi precedenti, anche questa volta si tratta di un monologo e la protagonista femminile parla in dialetto romagnolo, più specificamente nel dialetto di Riccione, essendo sia l’attrice, Francesca Airaudo, che l’autore, di Riccione.

Il famoso crostaceo del titolo è l’elemento che va a scardinare il ritmo del racconto, che inizialmente ruota intorno all’esistenza sempre più isolata e frammentaria di una vecchia donna rimasta sola, con risvolti surreali e grotteschi. All’interno del testo sono presenti molte citazioni di autori cari a Gabellini e anche scelte narrative e di stile, che l’autore vive sempre, per sua dichiarazione, come omaggi ai Maestri di sempre.

SABATO 30 DICEMBRE – SERATA DI PRECAPODANNO

ore 20.00 Apertura Teatro Club con musica e calice di vino – brindisi al nuovo anno al termine dello spettacolo

ore 20.30 SIGNORI LA MEZZA, Pre show

ore 21.15: Spettacolo

COMEDY NIGHT WITH CIACCI & CATALINI (o CATALINI & CIACCI)

di e con Alessandro Ciacci e Lorenzo Catalini

Due dei talenti più brillanti e originali della nuova comicità, Alessandro Ciacci e Lorenzo Catalini (o viceversa...), sul palco per uno show esilarante e inedito!

Strizzando l’occhio alla grande tradizione British, quella della comicità più sophisticated, della battuta tanto arguta quanto irresistibile, dell’ironia scovata a suon di sarcasmo nelle assurdità della vita quotidiana, i due comici (o viceversa) si alterneranno sul palco tra monologhi, sketch a due e improvvisazione con il pubblico. Il risultato è uno spettacolo caleidoscopico, servito con uno stile elegante e mai banale in grado di soddisfare tutti i palati, ma soprattutto... un fuoco di fila inarrestabile di risate! O viceversa.

INFO

Biglietti Villa Teatro Club e Serata Precapodanno: Intero 15,00€ Ridotto e residenti San Clemente 12,00€ compresa consumazione. Saggi di fine corso Ingresso unico 7,00€. Abbonamento: 4 spettacoli a scelta € 48,00

Biglietteria, prenotazioni e prevendita

I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la cassa del Teatro Villa. La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Prenotazioni telefoniche e mail: tel 391-3360676 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13).

mail: teatrovilla@cittateatro.it (specificando nome, numero di posti e spettacolo)

È possibile acquistare i biglietti in prevendita dal 3 novembre presso: Edicola Pensieri & Parole, via Tavoleto 1801, S. Andrea in Casale (di fianco al Conad City), tel. 0541-989400.

La Direzione artistica e organizzativa è di Città Teatro con il contributo del Comune di San Clemente e della Regione Emilia Romagna (RN): “anche quest’anno ci guida la leggerezza, ispirandoci a una celebre citazione di Paul Valery: Il faut etre léger comme l’oiseau, et non comme la plume (Si deve essere leggeri come l’uccello che vola, e non come la piuma): per vedere il mondo dall’alto e alzare lo sguardo oltre la punta dei nostri piedi. Leggerezza ma non superficialità né distacco, come ci ha insegnato Italo Calvino al quale Città Teatro ha dedicato un affettuoso tributo in occasione del centenario della sua nascita”.

