“Al cavallino bianco”: al Teatro Galli di Rimini clima di vacanza con un grande classico dell’operetta

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie torna al Teatro Galli il tradizionale appuntamento con l’operetta, proposta dalla Compagnia Corrado Abbati. Domenica 17 dicembre (ore 16 – fuori abbonamento) ci si immerge nel clima vacanziero e colorato raccontato da “Al cavallino bianco”, un grande classico del genere che Abbati presenta come “anello di congiunzione fra operetta, rivista e commedia musicale”.

Frutto del lavoro dei librettisti Hans Müller e Erik Charell e del talento musicale di Ralph Benatzky, l’operetta è stata concepita dagli autori “con inusuale modernità per un pubblico cosmopolita preso dalla voglia di viaggiare – spiega Abbati - Questa produzione nasce proprio da questa premessa: sarà una vacanza! Una vacanza vivace, scoppiettante, divertente e colorata, in un luogo idilliaco dove il buonumore regna sovrano”. Una commedia fiabesca che ruota attorno all’hotel che si affaccia su un lago austriaco, tra storie d’amore e sentimenti non ricambiati, per una girandola di emozioni, di energia e di brio. “Abbiamo scelto mondi visivi ora ironici, a volte sorprendenti o bizzarri, che suggeriscono le immagini di un rifugio, una bolla d’illusione che si fa realtà così come gli spettatori si aspettano da una moderna produzione del Cavallino”. Un’opera senza tempo e di straordinaria freschezza e modernità, in cui la tradizione viene interpretata in una chiave nuova e da scoprire.

Biglietteria Teatro Galli, Piazza Cavour 31, tel. 0541.793811.

Biglietti on line su biglietteria.comune.rimini.it

Per informazioni: www.sagramusicalemalatestiana.it