Sottosegretario alla nuova questura di Rimini, spunta ipotesi Caserma

RIMINI. Nuova questura, la soluzione prioritaria è sempre quella in via Ugo Bassi, ma se non fosse possibile il Comune ipotizza anche l’utilizzo della caserma Giulio Cesare.

Un momento della visita alla nuova questura del sottosegretario Giulio Calvisi con Emma Petitti e Uguccioni. Foto Manuel Migliorini

Lo ha ribadito questa mattina il sindaco Andrea Gnassi, al sottosegretario alla difesa Giulio Calvisi, accompagnato con l'assessora al Bilancio della Regione Emilia Romagna Emma Petitti, in un doppio sopralluogo all’edificio abbandonato e alla caserma in via Flaminia che ha appena chiuso i battenti.