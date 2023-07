Solidarietà nell’alluvione: il campione Igor Cassina arriva a Cesena

Una catena solidale che non si arresta. Igor Cassina, olimpionico alla sbarra ad Atene 2004 e oggi coach del benessere, mercoledì 12 luglio sarà a Cesena per dimostrare vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite dal maltempo del mese di maggio. Per l’occasione, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, presso il Crossfit Cesena (via Venezia, 21) l’ex ginnasta presenterà un workshop di ginnastica aperto a tutti, nel corso del quale tutti i partecipanti avranno la possibilità di imparare ad affrontare al meglio e con maggiore efficacia gli allenamenti.

“Ho la fortuna di conoscere Igor Cassina da tanti anni. Lui, oltre ad aver dimostrato di essere un grande campione nello sport, ha scelto poi di dedicarsi al benessere delle altre persone, con il suo lavoro e anche partecipando ad iniziative solidali. Sono un fiero romagnolo acquisito, da cinque anni vivo e amo questa terra meravigliosa e quando si è prospettata la possibilità di creare questo evento benefico e sportivo, io e Carmine Santangelo, titolare del box Crossfit Cesena, abbiamo colto la palla al balzo. Vi aspettiamo dunque numerosi mercoledì 12 luglio, dalle 17:00, per poter conoscere e allenarci con Igor e per poter dare un contributo per sostenere gli alluvionati di Cesena”. Queste le parole di Dario Nardone, giornalista Mondotriathlon.it, tra gli organizzatori dell’iniziativa.

Igor Cassina, nasce nel 1977 e nel 2016 si trasferisce in provincia di Treviso. Originario di Meda, ora abita a Silea. Ha creato il “movimento” che porta il suo nome. Oro olimpico alla sbarra ad Atene 2004, è stato poi allenatore alla Pro Carate. Oggi coordina un progetto sulla nutrizione-benessere ed è commentatore tecnico Raisport. Ha scritto l’autobiografia “Igor Cassina, il ginnasta venuto dallo spazio”. È da poco padre di Eleonora.

Il ricavato dell’iniziativa, sostenuta dal Comune di Cesena, sarà devoluto in beneficenza per gli alluvionati. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni si consiglia di contattare il numero 333 8988017.