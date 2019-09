Sold out per Capossela al Galli e Smith all'Alighieri

RIMINI. I concerti di Vinicio Capossela al teatro Galli di Rimini (6 ottobre) e Patti Smith al teatro Alighieri di Ravenna (4 dicembre) sono sold out. Da oggi sono invece in vendita i biglietti per lo spettacolo di Pio e Amedeo del 6 dicembre al nuovo teatro Carisport di Cesena. Prossimamente in Romagna anche Francesco Renga al nuovo teatro Carisport Cesena (5 novembre), Daniele Silvestri all'Rds Stadium Rimini (9 novembre), Fabrizio Moro nuovo teatro Carisport Cesena (29 novembre), Paola Turci teatro Diego Fabbri Forlì (4 dicembre), Nek nuovo teatro Carisport Cesena (19 dicembre), Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana nuovo teatro Carisport Cesena (28 dicembre), Massimo Ranieri teatro Alighieri Ravenna (11 febbraio). Info e biglietti Pulp Concerti 329 0058054.