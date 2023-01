Sogliano, il saluto della sindaca e il savor di Montegelli per i 103 anni di Fernanda Ranieri

Sono 103 candeline per Fernanda Ranieri. La residente più anziana del territorio comunale, è nata a Sogliano il 19 gennaio 1920. Ha vissuto nel borgo collinare fino a poco tempo fa, prima di trasferirsi a Bologna dal figlio Cesare. A Sogliano aveva sposato Emilio Tomassini, venuto a mancare nel 1995, e ha avuto cinque figli: Marco, Giovanna, Cesare, Annamaria e Michele. Ma la super nonna vanta anche uno stuolo di nipoti e pronipoti.

«Oggi (ieri per chi legge, ndr) siamo andati a trovarla a Bologna – riferisce la sindaca Tania Bocchini – Fernanda è lì ma a breve tornerà in Romagna». Con la sindaca in trasferta c’erano l’assessore Gianfranco Bernucci e il consigliere Andrea Gozzi che ha portato alla 103enne il savor di Montegelli. Fernanda come volontaria aiutava sempre a preparare il savor di Montegelli. «È stata molto contenta della nostra visita e saluta tutti i soglianesi – conclude – l’abbiamo trovata in ottima forma, lucida e brillante. Ha ricordato gli anni di lavoro all’ufficio postale in piazza Matteotti e il suo servizio per la parrocchia dove aiutava a tenere i conti in ordine».