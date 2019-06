Sogliano, cade dalla bici e sbatte la schiena: grave un 41enne

SOGLIANO AL RUBICONE. Una caduta rovinosissima. Per la quale ora rischia di restare paralizzato. È servito anche l’intervento dell’elimedica del 118, ieri dopo le 15, sulla strada che costeggia la discarica di Ginestreto.



A restare coinvolto nell’incidente sono stati (in maniera autonoma) due ciclisti di nazionalità Svizzera. Si tratta, dalla prima ricostruzione fatta ed ancora in cerca di ufficializzazione, di amanti del ciclismo che stanno trascorrendo in zona un periodo di ferie anche, utile anche per affrontare le asperità delle colline e delle montagne locali: molto apprezzate dagli amanti delle due ruote. Non ci sono indicazioni particolari sull’accaduto se non quelle che hanno fornito ai primi soccorritori i due ciclisti.

