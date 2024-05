Tutti pazzi di San Marino: tra turismo, shopping e agevolazioni fiscali

San Marino, un'enclave montuosa circondata dal territorio italiano, precisamente nella zona della Romagna, è da sempre una Repubblica indipendente che affascina gli italiani per tutta una serie di elementi che non riguardano ovviamente solo il regime fiscale molto allettante.

Tuttavia, negli ultimi anni, c'è stato un aumento significativo dell'interesse degli italiani verso il Titano, grazie anche a una maggiore offerta di eventi, un territorio che continua a regalare panorami mozzafiato e una crescita esponenziale del turismo di massa.

La vicinanza geografica e le offerte turistiche

Uno dei motivi principali per cui gli italiani si interessano sempre di più a San Marino è la sua vicinanza geografica. Come noto, questo piccolo Stato è situato in Emilia Romagna e può essere quindi raggiunto facilmente da molte città italiane in poche ore di viaggio in auto o con i mezzi pubblici, rendendola una meta attraente per le brevi gite fuori porta o per un weekend di relax, in un luogo in cui storia, cultura e natura creano un mix da provare almeno una volta nella vita.

Il Titano è infatti una delle repubbliche più antiche del mondo, con una storia che risale a oltre 1.700 anni fa. Questa ricca tradizione e questa cultura millenaria risultano essere molto attraenti per gli italiani che desiderano immergersi in un patrimonio unico e affascinante, passeggiando per la città vecchia con le sue strade acciottolate, le mura medievali e gli edifici storici, in un'atmosfera autentica che ci fa fare un vero e proprio salto nel passato, potendo partecipare anche a rievocazioni storiche sempre presenti nel calendario degli eventi. Non è quindi un caso che online sempre più utenti ricerchino con assidua frequenza notizie San Marino , così da rimanere aggiornati su ciò che avviene nella Repubblica.

La bellezza naturale e lo shopping

San Marino è circondato da una splendida cornice naturale, con colline e montagne che offrono panorami mozzafiato e territorio che in parte risultano essere ancora incontaminati, rendendolo un luogo ideale per godere di attività all'aperto come escursioni, trekking e ciclismo. I sentieri ben segnalati e le aree naturali protette consentono agli amanti della natura di esplorare paesaggi unici nel loro genere e di godere della tranquillità che la natura offre.

Allo stesso modo, i visitatori che amano fare acquisti, possono godere di questa doppia anima dell’antica repubblica, usufruendo delle esenzioni da dazi doganali e IVA, configurandosi come un vero e proprio un paradiso dello shopping in particolare per i prodotti di lusso, elettronica, abbigliamento e articoli per la casa a prezzi vantaggiosi rispetto al mercato italiano.

Il regime fiscale e la possibilità di una vecchiaia serena

Ovviamente, come dicevamo nell’introduzione, un fattore determinante legato all’interesse degli italiani nei confronti di San Marino è certamente quello relativo alla fiscalità, una delle grandi preoccupazioni nostrane alla luce di tasse molto pesanti per i cittadini della Penisola.

Attraverso un regime fiscale agevolato, sconti fiscali e tasse basse sia per privati che per aziende, il Titano attrae italiani e imprenditori nostrani da sempre e, negli ultimi tempi, sono molti i pensionati che, come accaduto nel recente passato con il Portogallo, prendono seriamente in considerazione l’idea di traferirsi, cercando di ottenere la residenza, che può essere però concessa a determinate condizioni, in quanto i posti annuali sono limitati. Ma non solo.

Un crescente interesse è anche quello di categorie di sportivi con redditi molto alti, come piloti e ciclisti, con l’obiettivo di divenire un paradiso fiscale e, di conseguenza, attrarre capitali che vengono riversate nelle banche del piccolo Stato indipendente.

Ovviamente, questo aspetto riguarda unicamente coloro che sono interessati alle variabili economiche ma, in linea generale, San Marino è un luogo davvero incantevole che vale la pena visitare, in quanto risponde alle esigenze di un pubblico dagli interessi variegati, senza contare la possibilità di poter godere anche della cucina locale che, sul solco di quella emiliano-romagnola, regala sempre delle gioie per i propri palati.