Trasformare il lavoro in un’esperienza migliore? È possibile grazie agli spazi condivisi di Rete Cowo®

Cowo®, la principale Rete di Coworking Indipendenti attive nel nostro Paese, è stata fondata da Massimo Carraro, imprenditore, copywriter e fondatore dell’agenzia Monkey Business. Attiva dagli inizi del 2008, oggi, può contare su più di 100 sedi distribuite tra l'Italia e il Canton Ticino. Il Network, del resto, rappresenta un modello di condivisione di spazi e di conoscenze, che punta a migliorare l’esperienza lavorativa, attirando migliaia di professionisti.

Il particolare modello di Coworking proposto da Rete Cowo® costituisce un importante punto di riferimento, concepito per rispondere alle necessità di molteplici professionisti. Il progetto, che nasce grazie ad un approccio trasversale, coinvolge in egual modo proprietari di immobili, aziende, fondazioni, realtà in affitto, associazioni, enti pubblici e professionisti autonomi.

Nonostante il passare degli anni, l’approccio di Cowo® rimane invariato. Il Network, facendo leva su una strategia integrata, accuratamente articolata e ben pianificata, offre a chiunque, nel rispetto di pochi e semplici requisiti, la possibilità di avviare un’attività di Coworking utile e proficua.

Coloro che desiderano aprire uno spazio di Coworking, infatti, possono beneficiare di una consulenza personalizzata, articolata in diversi step. Innanzitutto, è necessario il sopralluogo da parte di un esperto, in persona o tramite videochiamata.

Segue un'analisi delle potenzialità commerciali e dei possibili margini di profitto, un Business Plan su tre anni, un documento di valutazione per il progetto di Coworking, una sessione finale e un incontro con il cofondatore della Rete, Massimo Carraro.

Oltre ai numerosi spazi Coworking di Cowo disponibili in tutto il territorio nazionale, anche le attività proposte dalla Rete sono molteplici. Ideate per rispondere alle mutevoli necessità dei lavoratori, sono dedicate ad aziende e startup, ma anche a freelance, formatori, consulenti e al settore dell’artigianato.

Esse spaziano, ad esempio, dallo studio della contrattualistica alla formazione tematica, passando per il monitoraggio in occasione di sovvenzioni e bandi, strategie di marketing e comunicazione personalizzate, rapporti con le istituzioni e organizzazione di eventi su scala nazionale.

Uno dei principali ambienti di riferimento per il Network, tuttavia, rimane il Web. Il sito ufficiale della Rete, facilmente raggiungibile all'indirizzo https://cowo.it, è formato da 1.400 articoli e pagine. Costituisce una conversazione ancora aperta sul mondo del Coworking e rappresenta un punto di riferimento per tutta la community, sin dai primi anni di attività.

Massimo Carraro, imprenditore, copywriter e fondatore dell'agenzia Monkey Business e di Rete Cowo® Coworking Network ha dato un contributo fondamentale per lo sviluppo dell’intero progetto. Infine, è anche divulgatore e autore, tra gli altri, del libro “Ho fatto un Coworking, anzi 100: Se la relazione viene prima del business: storia di Cowo®”.