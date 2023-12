SENEC, sistemi di accumulo fotovoltaico e soluzioni innovative per raggiungere l’autosufficienza energetica

Fondata nel 2009 e con sede a Lipsia, in Germania, SENEC è un’azienda che sviluppa e produce sistemi intelligenti di accumulo e soluzioni innovative, concepite per incrementare l’autosufficienza energetica e raggiungere la completa autonomia e flessibilità nella gestione dell’energia. Affermatasi come uno dei principali produttori nel settore dell'accumulo sul panorama globale, l’impresa desidera creare un mondo in cui gli individui possano essere liberi di utilizzare, condividere e controllare in modo intelligente l’energia rinnovabile.

La filiale italiana, SENEC Italia, è stata creata nel maggio del 2017 e ha sede a Bari e Milano. Mentre nel 2018, SENEC è stata acquisita da EnBW, Energie Baden-Wüttermberg AG, una delle maggiori aziende di fornitura di energia in Germania. Grazie alla sua solidità finanziaria e alla grande esperienza nella filiera di produzione e fornitura di energia, SENEC riesce così a garantire una competenza a 360° nell’offerta di soluzioni energetiche decentralizzate.

SENEC nasce con il sogno di rendere le persone più autonome nella gestione dell’energia, nonché protagoniste in prima persona di un futuro energetico più consapevole, sostenibile e libero. La stessa mission aziendale è quella di permettere ai consumatori, grazie ad apposite soluzioni incentrate sull’accumulo, di produrre, utilizzare e condividere la propria energia sostenibile.

SENEC ha una proposta dedicata sia a installatori e partner, attivi in ambito residenziale, che ad aziende (per C&I). Tra i molteplici prodotti, possiamo citare il sistema di accumulo fotovoltaico SENEC.Home. Si tratta di un sistema dedicato alle abitazioni private, che consente di utilizzare l’energia solare, così da raggiungere fino al 90% di autosufficienza energetica. Compatibile con tutti gli impianti esistenti o nuovi, assicura una riserva personale di energia, da gestire in totale autonomia.

A ciò si uniscono ulteriori soluzioni, come le wallbox (facili da installare sia all'interno che all'esterno, compatte, flessibili e intelligenti) o SENEC.Tile, le innovative tegole fotovoltaiche invisibili in vetro-vetro, ottime per installazioni su edifici soggetti a vincoli paesaggistici o architettonici o per i clienti attenti al design. Per ricevere ulteriori informazioni, in ogni caso, è possibile richiedere una consulenza gratuita, direttamente sul sito ufficiale www.senec.com.

SENEC non scende a compromessi sulla qualità. I sistemi proposti, infatti, sono sviluppati e prodotti secondo i più rigorosi standard qualitativi, così da offrire massima efficienza e durata. SENEC Italia, inoltre, è un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018.

Senza scordare, infine, che SENEC sostiene molteplici iniziative in vari ambiti, tra cui lo sport e la ricerca, con lo scopo di portare avanti i valori della sostenibilità ambientale e sociale. Per l’azienda, del resto, è essenziale collaborare con Partner che desiderino avere un impatto positivo sull'ambiente e sulle persone.