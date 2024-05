Scopri i benefici della Previdenza Funeraria con Novoltre

La previdenza funeraria offre l'opportunità, durante la propria vita, di decidere le modalità del proprio funerale, riducendo il peso economico che l'organizzazione della cerimonia funebre può comportare per i familiari. Questa pratica, sempre più diffusa in Italia, rappresenta una strategia ponderata e coerente per proteggere i propri cari. In questa maniera, non si troveranno a dover affrontare spese considerevoli legate all'organizzazione di un funerale. A differenza della tendenza italiana di non lasciare disposizioni anticipanti del proprio funerale, la previdenza funeraria mette a disposizione diverse opzioni con l'aggiunta dell'importante aspetto finanziario.

Previdenza Funeraria: l'esperienza di Novoltre a tuo servizio

Con oltre due decenni di esperienza nel settore assicurativo, Novoltre offre soluzioni di vario genere, pronte a rispondere a ogni bisogno. Molte agenzie che offrono la previdenza funeraria , infatti, pongono restrizioni significative che a volte penalizzano certe categorie di persone. Ad esempio, alcune polizze escludono automaticamente gli assicurati con malattie o infortuni pregressi, altre impongono limiti su base età, altre ancora non considerano i contratti per cifre modeste, come quelle che coprono i costi minimi dei funerali.

Novoltre: l'uguaglianza al centro della nostra filosofia

Novoltre amplia lo scenario, cercando di risolvere tutte le questioni precedentemente evidenziate, assicurando a tutti l'accesso a servizi di previdenza funeraria idonei. Per Novoltre, l'equità è la base della propria filosofia. Pertanto, desideriamo che tutti abbiano l'opportunità, se lo desiderano, di avere accesso a un funerale senza limiti. Grazie alle nostre agenzie associate, garantiamo un servizio di qualità che rispetti ogni dettaglio delle vostre indicazioni, offrendo molto più di una semplice polizza. Rispetto, accessibilità e aderenza alle tue ultime volontà sono quindi i pilastri del nostro lavoro quotidiano. La nostra sede si trova in Viale Buridani, 1 a Venaria Reale. Per qualsiasi domanda, non esitare a contattarci: il nostro staff sarà lieto di accoglierti e fissare un primo appuntamento per illustrarti tutte le opzioni alle quali potrai accedere con la previdenza funeraria.