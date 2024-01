Saldi nel vivo in Emilia Romagna: scopriamo alcune cifre

In Emilia Romagna, come anche nel resto d’Italia, i saldi sono ormai nel vivo: da sempre gli italiani attendono con ansia l’inizio del periodo promozionale di fine stagione per poter far compere a prezzo scontato, e il 2024 non ha di certo rappresentato un’eccezione.

In Emilia Romagna si è iniziato il 5 gennaio e si andrà avanti fino al 4 marzo

Se si parla di saldi è utile ricordare che il relativo inizio, come anche la durata, non è uniforme in tutta Italia, al contrario si registrano delle differenze tra regione e regione.

In Emilia Romagna, in base a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n.1804/2016, i saldi hanno avuto inizio appena prima l’Epifania, ovvero il 5 gennaio 2024, e dureranno, come è nella grande maggioranza delle regioni, 60 giorni, il termine ufficiale del periodo promozionale è dunque fissato al 4 marzo 2024.

Si segnala come particolarmente interessante il caso della Provincia Autonoma di Trento, dove ai commercianti è stata data piena libertà di scegliere quando avviare il periodo promozionale, pur rispettando la durata massima di 60 giorni.

Le stime a livello nazionale e regionale

È ancora presto per fare un bilancio dei saldi 2024, in Emilia Romagna come nell’intera Italia, ma sono comunque molto interessanti le varie stime che sono state compiute a tale riguardo.

Secondo l’Ufficio Studi Confcommercio, le famiglie italiane che coglieranno le opportunità di risparmio offerte dai saldi saranno ben 15,8 milioni, e la spesa media per singola persona sarà di 137 euro.

Inoltre, secondo un’indagine che Confcommercio ha curato assieme a Format Research, ad acquistare durante i saldi sarà il 63,8% dei consumatori, e chi non ne approfitterà lo farà per risparmiare (nei 2/3 dei casi) o perché la propria condizione economica è peggiorata (1/3 dei casi).

Per quanto riguarda il “focus” relativo all’Emilia Romagna, in regione le famiglie che acquisteranno a saldi saranno indicativamente 1,5 milioni, con una spesa media per persona in linea con la media nazionale, compresa tra 137 e 140 euro.

Il complessivo giro d’affari sarà cospicuo, pari a 450 milioni di euro.

Si attendono numeri positivi, ma resta viva l’alternativa del commercio online

In attesa delle conclusioni definitive, che potranno essere tratte solo tra un paio di mesi, i saldi 2024 si preannunciano particolarmente vivi, in Emilia Romagna come nell’intera Italia.

Ovviamente, non bisogna dimenticare che oggi il consumatore ha a sua disposizione un’alternativa all’acquisto in negozio, ovvero l’acquisto digitale.

L’e-commerce è una realtà consolidata e oltre che per i suoi vantaggi più proverbiali (comodità, scelta non limitata ai punti vendita locali, consegna a domicilio ecc.) sa rivelarsi interessante anche perché sa offrire promozioni in ogni periodo dell’anno; da questo punto di vista, infatti, il commercio online è sicuramente soggetto a regole meno stringenti.

Se si volessero acquistare, ad esempio, delle pantofole maschili, in regione queste non potrebbero certamente essere individuate a prezzi promozionali nei punti vendita fisici nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi, dal momento che la Legge dispone, per abbigliamento ed accessori, il divieto di porre in essere delle promozioni in questo frangente, mentre in e-commerce specializzati come www.noidinotte.com si possono trovare offerte in qualsiasi periodo dell’anno.