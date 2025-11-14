Protocollo tecnico per autenticazione, valutazione e gestione del rischio in gioielleria moderna

Una gioielleria con standard professionali elevati deve adottare un protocollo integrato che unisca analisi scientifica dei materiali, metodiche di pricing trasparenti, compliance normativa, controllo operativo e coperture del rischio. Di seguito una linea guida tecnica, pensata per contesti sia retail sia di acquisto e permuta, utile a garantire tracciabilità, qualità e prezzi coerenti con il valore reale.

1. Identificazione dei metalli preziosi.
Obiettivo: determinare titolo, composizione di lega, eventuali placcature o falsi.
Strumenti minimi:
Bilancia omologata con divisione almeno al centesimo di grammo, verificata e sigillata.
Magneti al neodimio, per test preliminare di attrazione.
Set di reagenti per saggio su campione superficiale, con cuoio e pietra di paragone.
Strumenti avanzati:
Spettrometro XRF per analisi multielemento non distruttiva, con calibrazione interna e libreria aggiornata.
Misuratore di conducibilità o unità Fischer per verifiche di placcatura spessa e differenze su substrato.
Densimetro idrostatico per oggetti massivi senza pietre, utile per conferme su leghe sospette.
Procedura sintetica.
Ispezione visiva dei punzoni e del marchio di fabbrica, lente 10x.
Test magnetico, rilevazione di parti non nobili in moschettoni, chiusure, anime.
XRF su almeno due punti, preferibilmente uno nascosto, con report stampato o salvato in PDF.
In caso di dubbio su placcature, abrasione controllata su microzona e nuova lettura.
Pesatura e calcolo del contenuto di fino, esempio: 18 kt, 750 per mille, contenuto fino UG = grammi totali per 0,750.
Note operative
Gli oggetti cavi o a anima non nobile vanno dichiarati come tali
Le catene tubolari e i vuoti strutturali falsano la densità, XRF resta la metrica primaria


2. Verifica e grading delle gemme
Diamanti
Tester termico e tester elettrico combinati, utile per distinguere moissanite e alcune imitazioni.
Microscopio 40x con luce fredda e darkfield per inclusioni, simmetrie, sfaccettature.
Lettura parametri oggettivi: peso in carati, diametro, altezza corona e padiglione, fluorescenza UV.
Preferire certificazioni GIA o HRD o IGI, con codici laser se presenti.
Valutazione commerciale basata su 4C più fattori secondari, taglio e simmetria incidono più del decimo di carato marginale
Pietre di colore
Spettrofiltri, filtro di Chelsea, UV a onde lunghe e corte, bilancia di carati.
Per rubini e zaffiri specificare se trattati al calore.
Per smeraldi indicare grado di oliatura secondo nomenclature standard.
Per acquisti importanti richiedere rapporti di laboratorio riconosciuti con analisi avanzate Raman o FTIR.
Perle
Test al tatto e visivo al microscopio per stratificazione naturale, fluorescenza e fori.
Distinguere perle naturali, coltivate in acqua salata, coltivate in acqua dolce.


3. Pricing trasparente
Prezzo esposto
Manifattura, ore uomo, tecniche di incastonatura, finiture e design
Gemme, con listini coerenti al certificato e alle condizioni del mercato locale
Brand e rarità, da valorizzare in modo esplicito
Oneri operativi, logistica, assicurazione, IVA e margine
Formula d’esempio per il nuovo:

Prezzo finale uguale valore metallo più valore gemme più manifattura più brand più costi operativi più IVA.
Formula d’esempio per usato revisionato:
Prezzo finale uguale valore metallo a base di quotazione più valore gemme a realizzo più costo revisione e garanzia più margine più IVA su quota imponibile.
Acquisto da privato
Prezzo di acquisto uguale valore metallo a quotazione meno fee di fonderia e logistica meno buffer di rischio materiale più valore gemme a realizzo prudenziale.
Esporre sempre al cliente il foglio di calcolo, con grammi, titolo, quotazione di riferimento e spread al grammo, ed eventuale distinta gemme.

4. Tracciabilità e compliance
Identificazione e registri.
Documento del cliente e scheda oggetto, con foto macro frontale e retro.
Ricevuta con peso, titolo, prezzo unitario, importo e metodo di pagamento tracciato.
Conservazione digitale dei test XRF, dei certificati e delle comunicazioni rilevanti.
Antiriciclaggio
Valutazione di coerenza della transazione rispetto al profilo cliente.
Soglie, frazionamenti sospetti, pagamenti non allineati alle policy interne.
Procedure interne per segnalazioni e audit periodici.

5. Gestione del rischio prezzo e di processo
Quotazione di riferimento in euro su fonte stabile, doppio controllo del cambio se la base è in dollari.
Copertura tramite vendita a termine o accordi con fonderia con prezzo fissato alla consegna.
Politica interna su massimali di esposizione per caratura e per tipologia di oggetto.
Evitare stock eccessivo in pietre senza certificazione.
Per pietre oltre una soglia, imporre certificato esterno e doppia perizia.
Registro delle rese e delle rivalutazioni a cadenza trimestrale.
Check list di banco, quattro occhi su acquisti oltre una soglia.
Videoispezione dell’apertura di zip bag e buste sigillate.
Sigilli numerati per oggetti in deposito o in lavorazione.

6. Qualità del servizio e manutenzione
Revisione usato
Pulizia a ultrasuoni, lucidatura, rodiatura se necessario.
Controllo e rinforzo griffe, verifica cerniere e chiusure.
Scheda tecnica di interventi eseguiti, con garanzia di conformità.
Consegna e post vendita.
Istruzioni di cura, calendario controlli, una pulizia gratuita all’anno.
Per orologi, dichiarazione su impermeabilità e parti sostituite.
Opzione di riacquisto o permuta con griglia chiara di svalutazione.

7. Comunicazione tecnica con il cliente
Dimostrare in tempo reale pesatura, lettura XRF e verifica al microscopio.
Spiegare il foglio prezzo, con distinzione tra materiale, lavorazione e gemme.
Rendere disponibile un estratto in PDF con foto, misure e risultati di test.

8. Indicatori di performance
Margine al grammo per famiglia di prodotto.
Tempo medio di rotazione dello stock per caratura e tipologia.
Percentuale di resi e interventi post vendita per causa.
Quando ogni passaggio è misurabile e condiviso, la gioielleria diventa un laboratorio di fiducia, capace di offrire bellezza, valore e sicurezza in un unico processo controllato.

