Migliore Banca per investire con il Conto Corrente Titoli

Non tutti sanno che molte banche italiane danno la possibilità ai propri correntisti di investire in borsa tramite una sezione che si chiama “Conto titoli”

In questa sezione, con i soldi che si hanno a disposizione nel normale conto corrente, si possono fare investimenti presso la Borsa italiana e comprare azioni, ETF o Obbligazioni.

In alcuni casi, in quei conti correnti fatti molto bene, si possono fare investimenti anche in prodotti finanziari più avanzati e presso quasi tutte le borse di tutto il mondo, il tutto comodamente da casa o anche in vacanza con un click sul proprio telefonino.

Si tratta di opportunità quasi impossibili da pensare solo fino a qualche anno fa, quando per investire in azioni italiane o azioni di Wall Street bisognava prendere l’appuntamento in banca con il consulente finanziario, parlarci, poi ordinare le azioni e per venderle la stessa cosa.

Chi c’era come c’eravamo Noi sa bene che tra il decidere di comprare un’azione e comprarla passava minimo una settimana, magari in quel frangente era successo qualcosa e allora già avevi perso in partenza il 10%. Oggi invece basta un semplice click.

Ma come capire quali sono le migliori banche italiane per fare Trading ?

Ecco uno schema che ci aiuta a capire meglio:

Banca Canone annuo Commissioni di negoziazione Commissioni di custodia Altri servizi

Intesa Sanpaolo Gratuito se si effettuano almeno 5 operazioni di trading online al trimestre Da 0 a 0,15% Da 0 a 0,15% Piattaforma di trading online, trading su CFD, servizi di consulenza finanziaria

Unicredit Gratuito se si effettuano almeno 5 operazioni di trading online al trimestre Da 0 a 0,15% Da 0 a 0,15% Piattaforma di trading online, trading su CFD, servizi di consulenza finanziaria

Banca Sella Gratuito se si effettuano almeno 5 operazioni di trading online al trimestre Da 0 a 0,15% Da 0 a 0,15% Piattaforma di trading online, trading su CFD, servizi di consulenza finanziaria

FinecoBank Gratuito Da 0 a 0,15% Da 0 a 0,15% Piattaforma di trading online, trading su CFD, servizi di consulenza finanziaria, servizi di prestito titoli

Banca Widiba Gratuito Da 0 a 0,20% Da 0 a 0,20% Piattaforma di trading online, servizi di consulenza finanziaria

Le caratteristiche riportate nella tabella sono le principali e possono variare a seconda della tipologia di conto corrente titoli scelto. È importante quindi consultare il sito web della banca per maggiori informazioni.

In generale, i conti correnti titoli offerti dalle banche italiane presentano le seguenti caratteristiche:

● Canone annuo: può essere gratuito o a pagamento, con importi variabili a seconda della banca e della tipologia di conto.

● Commissioni di negoziazione: sono le commissioni applicate per ogni operazione di acquisto o vendita di titoli. Possono essere fisse, variabili o a scaglioni.

● Commissioni di custodia: sono le commissioni applicate per la custodia dei titoli. Possono essere fisse, variabili o a scaglioni.

● Altri servizi: le banche possono offrire altri servizi aggiuntivi, come la piattaforma di trading online, la possibilità di fare trading su CFD, i servizi di consulenza finanziaria, i servizi di prestito titoli.

Nella scelta del conto corrente titoli è importante valutare le proprie esigenze e le caratteristiche offerte dalle diverse banche. È importante anche tener conto delle spese, sia fisse che variabili, che possono incidere significativamente sul rendimento degli investimenti.

Previsione MeLe agenzie di rating prevedono che i mercati azionari resteranno volatili nel 2024, con prospettive di crescita contenute.

Moody's prevede che l'indice S&P 500 degli Stati Uniti crescerà del 3% nel 2024, mentre l'indice Stoxx Europe 600 crescerà del 2,5%. L'agenzia ritiene che la crescita economica globale rallenterà nel 2024, a causa dell'aumento dei tassi di interesse e dell'inflazione.

S&P Global Ratings ha una previsione simile, con un aumento dell'S&P 500 del 3% e dello Stoxx Europe 600 del 2,5%. L'agenzia ritiene che l'inflazione rimarrà elevata nel 2024, ma che le banche centrali riusciranno a contenerla senza causare una recessione.

Fitch Ratings è più ottimista, prevedendo un aumento dell'S&P 500 del 5% e dello Stoxx Europe 600 del 4%. L'agenzia ritiene che la crescita economica globale continuerà a crescere nel 2024, anche se a un ritmo più lento rispetto al 2023.

In generale, le agenzie di rating ritengono che i mercati azionari offriranno rendimenti contenuti nel 2024. Gli investitori dovranno essere prudenti e diversificare i propri portafogli per ridurre il rischio.

Conviene investire nel 2024?

La risposta a questa domanda dipende da diversi fattori, tra cui la tolleranza al rischio dell'investitore, il suo orizzonte temporale e le sue esigenze finanziarie.

In generale, gli investitori con un orizzonte temporale di lungo termine possono considerare l'ipotesi di investire nel 2024, anche se con cautela. Gli investitori con un orizzonte temporale più breve o con una bassa tolleranza al rischio dovrebbero invece evitare di investire nel 2024.

Alcuni fattori che potrebbero sostenere gli investimenti nel 2024 includono:

● La crescita economica globale, che dovrebbe continuare a crescere, anche se a un ritmo più lento rispetto al 2023.

● La ripresa della domanda globale, che dovrebbe essere sostenuta dalla crescita economica e dalla continua ripresa dalla pandemia di COVID-19.

● La crescita dei profitti aziendali, che dovrebbero continuare a crescere, anche se a un ritmo più lento rispetto al 2023.

Alcuni fattori che potrebbero invece pesare sugli investimenti nel 2024 includono:

● L'aumento dei tassi di interesse, che potrebbe frenare la crescita economica e la domanda globale.

● L'inflazione, che potrebbe rimanere elevata nel 2024, anche se le banche centrali riusciranno a contenerla senza causare una recessione.

● I rischi geopolitici, che potrebbero aumentare a causa della guerra in Ucraina e di altri conflitti.

In conclusione, gli investitori dovrebbero valutare attentamente i fattori sopra elencati prima di prendere una decisione di investimento nel 2024.