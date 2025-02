Miele dell’Emilia Romagna: come renderlo unico e prezioso attraverso le etichette

Il miele è forse l’alimento più antico che esista al mondo in termini di produzione. Basti pensare che uno dei più rari ritrovamenti archeologici risale a ben 3.330 anni fa presso una tomba egizia. Il miele, inoltre, è l’unico alimento a non scadere mai e risulta una bomba di salute contro diverse problematiche.

Nel nostro territorio il miele detiene il primato di qualità e sapore sublime. In Emilia-Romagna sono tantissimi i piccoli produttori che portano avanti il mestiere di apicoltore tra passione, grande impegno e non poche difficoltà.

Una delle principali sfide è quella di posizionarsi in un mercato che negli ultimi anni è sempre più in incremento di richiesta e produzione. Ma, da dove partire?

Certamente è fondamentale definire un’identità per il brand e per il prodotto, e poi saperla comunicare. Nel caso del miele, vuol dire saper presentare il vasetto in modo unico e riconoscibile, per far sì che catturi l’attenzione della persona tra gli scaffali.

Vi forniamo qualche informazione utile!

I segreti per i produttori di miele: dalla vendita all’unicità del servizio

Il mercato odierno è cambiato rispetto a quello di quaranta o trent’anni fa. Se all’epoca un prodotto alimentare casereccio acquisiva valore venduto sfuso o con una semplice etichetta ‘scritta a mano’, ad oggi le cose sono ben diverse, anche in virtù delle norme di produzione. Certamente un produttore può in qualche modo mantenere una scia che profumi di casa e semplicità, acquisendola addirittura come marchio di fabbrica, ma bisogna farlo con criterio.

Nel caso del miele, il prodotto negli ultimi anni ha visto anche una notevole richiesta. In particolare è il miele prodotto localmente ad essere maggiormente apprezzato e, anche se si tratta di un mercato di nicchia, c’è comunque competizione.

È importante che l’anima del miele si esprima sulle modalità di vendita, sulle singole confezioni, sul barattolo scelto e infine, ma non per importanza, sull’etichetta adesiva che sicuramente catturerà sin dall’inizio il consumatore.

E per questo esistono appositi servizi online, che guidano i produttori nella creazione delle etichette per configurarne la stampa facilmente. Un’azienda specializzata è LabelDoo, che fornisce un servizio a 360° sul mondo del labelling.

Perché LabelDoo può essere un buon fornitore per le etichette del tuo miele

Come detto, l’etichetta non solo è in grado di riflettere l’aspetto del miele, ma anche di fornire al consumatore tutti i dati necessari, sia in termini di informazioni obbligatorie sia di contenuti emozionali. Pensiamo ad esempio a un prodotto ad alta quota con speciali caratteristiche nutritive; senza un’etichetta adeguata perderebbe il suo valore più importante.

A riguardo, LabelDoo fornisce un servizio professionale di estrema cura al dettaglio. L’etichettificio è in grado di seguire le aziende in qualunque passo, dalla scelta dei parametri da configurare fino alla verifica dei file di stampa.

È possibile stampare etichette miele su labeldoo.com . La piattaforma consente di configurare le proprie etichette del miele in totale autonomia e in maniera completa: tutto è già disponibile online, difficilmente serviranno richieste aggiuntive. Sempre con la garanzia di una qualità di stampa altissima ed assistenza costante.

È possibile usufruire, inoltre, di diversi servizi gratuiti, come la richiesta del campionario carte e quella della prova di stampa.

Il campionario raccoglie tutti i materiali di stampa, compresi i più adatti alle etichette per miele: è gratis se hai la partita Iva e viene consegnato in pochissimi giorni. La prova di stampa, invece, consente di ricevere un prototipo fedele della propria etichetta, prima di ordinare. Se si conclude l’ordine, anche la prova di stampa è gratuita!