Imprese e aiuti pubblici, come cambia il panorama per le aziende dell’Emilia-Romagna

Gli aiuti pubblici sono uno strumento fondamentale per le imprese che mirano ad adattarsi ai nuovi standard dettati dal mercato e dalla regolamentazione internazionale. Con il recente aggiornamento del Piano Transizione 5.0 e le altre novità normative degli ultimi mesi, le imprese sono chiamate ad orientarsi in un mare di cambiamenti regolamentari e opportunità finanziarie.

Basti pensare al nuovo obbligo di doppia certificazione per le imprese che investono in digitalizzazione e green: con la Transizione 5.0 le imprese che effettuano investimenti strategici possono ottenere i crediti di imposta solo a fronte di una certificazione ex ante ed ex post. Con il vantaggio però di aliquote che arrivano fino al 45%. A cui si aggiungono incentivi ad hoc per chi investe nel fotovoltaico, con un sistema incentivante che tiene conto sia dell’innovazione tecnologica sia della sostenibilità economica del progetto.

In questo contesto, la regione Emilia-Romagna si distingue per l'adozione entusiasta delle misure di finanza agevolata, un trend che evidenzia la crescente maturità e il dinamismo delle sue imprese nel rispondere agli stimoli economici proposti dal governo. Secondo i dati forniti da Goldengroup S.p.A. , la principale realtà in Emilia-Romagna nell’ambito della finanza agevolata, già nel 2023 c'è stato un significativo utilizzo dei fondi disponibili nei vari ambiti incentrati sul rafforzamento e l'innovazione delle aziende locali.

In particolare, si registra la concessione di contributi per beni strumentali 4.0 per oltre 17 milioni di euro nel 2023, dimostrando una continua propensione all'investimento in attrezzature e tecnologie avanzate. Anche le agevolazioni introdotte con la Legge Sabatini risultano molto gettonate dalle imprese dell’Emilia-Romagna: quelle che si sono rivolte a Golden Group hanno ottenuto nel 2023 oltre 16.400.000 euro.

Altri programmi di finanziamento pubblico che hanno riscosso grande successo a livello regionale sono il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo e le agevolazioni SIMEST per l'internazionalizzazione, per cui Golden Group registra nel 2023 rispettivamente oltre 4 milioni e 2 milioni di euro di contributi.

I dati riflettono la crescente necessità di adozione di tecnologie avanzate e sviluppo delle competenze in risposta ai cambiamenti del mercato. Del resto agevolazioni e bandi pubblici rappresentano non solo una sfida, ma anche un'occasione per le imprese di rinnovarsi in un panorama economico in rapida evoluzione. E in questo senso le occasioni in Emilia-Romagna certo non mancano.

Negli ultimi mesi la Regione Emilia-Romagna ha lanciato diversi bandi interessanti, che mirano a supportare le imprese locali nei loro sforzi di riqualificazione, innovazione e sostenibilità. Tra questi spicca quello destinato alle imprese del commercio al dettaglio, ambulante, delle discoteche, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e degli esercizi commerciali polifunzionali. Con una dotazione di 10 milioni di euro, prevede un finanziamento fino al 40% della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 70.000 euro per beneficiario.

Molto interessante anche il bando per l'economia circolare e la riduzione dei rifiuti, che gode di un budget di 10 milioni di euro e si concentra sul supporto a progetti che migliorano il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti. È indirizzato alle micro, piccole e medie imprese e i contributi possono raggiungere fino a 2 milioni di euro. Stesso budget per il bando per il rafforzamento delle competenze in azienda, che prevede finanziamenti a fondo perduto che coprono fino al 75% delle spese ammissibili. Con un limite di 50.000 euro per beneficiario.

L'Emilia-Romagna si posiziona quindi come una regione all’avanguardia nell'adattamento delle politiche economiche e ambientali a favore delle imprese. Con il Piano Transizione 5.0 e i vari bandi regionali si apre un capitolo promettente per le aziende che intendono investire in sostenibilità, innovazione tecnologica e competenze aziendali. Questi strumenti non solo offrono sostegno finanziario, ma sono anche catalizzatori di un cambiamento più ampio verso un'economia più verde e digitalizzata.