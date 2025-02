HO.RE.CA Social Stars Award 2025: La Premiazione di Charles Flamminio tra Passione e Solidarietà

Durante il Beer&Food Attraction 2025 si è tenuto l’HO.RE.CA SOCIAL STARS AWARD, un evento ideato da Silvano Rusmini e diretto da Spiridione Ripaldi, che ha premiato i migliori locali della Riviera e celebrato iniziative benefiche legate alla mixology. Un riconoscimento speciale è stato assegnato al concorso benefico “TS Cocktail Competition”, che coinvolge studenti di scuole alberghiere e centri di formazione professionale. La competizione, giunta alla sua quarta edizione, è stata creata in memoria della Prof. Tonia Sauro dell’Istituto “Tonino Guerra” di Novafeltria.

Tra i premiati, anche Charles Flamminio, bartender di grande talento e passione, noto per la sua abilità nell’uso del tè nei drink. Fin da giovane, Charles ha riconosciuto la sua creatività nel mondo della mixology e, dopo aver studiato a fondo erbe officinali e tè rari, ha vinto il T-Inspired Award nel 2018. Oggi è uno dei bartender freelance più richiesti in Italia e sta per pubblicare il suo primo libro che racconta i suoi viaggi e la crescita professionale.

Durante la serata, Nicola Dimatteo ha ritirato il premio per il suo impegno nel sostenere le cause benefiche attraverso la “TS Cocktail Competition”, che ha raccolto fondi per AIRC, AOVAM e quest’anno per “Prima Coccola”, un’associazione che supporta la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Rimini. Nicola ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a questa causa solidale, sottolineando come l’evento unisca mixology e solidarietà.

L’HO.RE.CA Social Stars Award 2025 ha così confermato il suo ruolo nel celebrare l’eccellenza nel settore Ho.Re.Ca. e nel promuovere valori come la solidarietà e l’impegno sociale.