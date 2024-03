Crema contorno occhi: quale scegliere in base all’inestetismo

Il contorno occhi è una zona molto particolare e può presentare diverse problematiche come borse, occhiaie, rughe a zampe di gallina. Lo strato di cute presente nella zona perioculare è diverso rispetto a quella del corpo e anche del resto del volto. È più sottile, perciò delicato; il derma tende a essere meno compatto ed elastico anche perché non è presente alcuna struttura muscolare che lo sostenga. Sono assenti ghiandole sebacee perciò la pelle, oltre a rilassarsi e cadere, tende a seccarsi più in fretta.

Inoltre, l’epidermide attorno agli occhi è continuamente sollecitata perché in costante movimento per far sbattere le palpebre e adattarsi alle azioni del resto del volto. Infatti, anche sorridendo e parlando si coinvolge la zona oculare. Ne risultano quindi segni di espressione, gonfiori e cedimenti. Scopriamo come trattare queste problematiche nello specifico scegliendo la crema contorno occhi giovane più adatta.

Com’è fatta una crema contorno occhi

Dopo aver capito come mai il contorno occhi abbia così tanto bisogno di cure, arriva finalmente il momento di iniziare a parlare di come deve essere la crema dedicata. Ovviamente, è diversa rispetto a quella del viso e ha una texture più leggera affinché sia più facile da assimilare. Meglio preferire una crema in gel o un olio che vada a costituire una barriera sulla pelle e la protegga anche dalla luce blu emessa dai device digitali che vanno a rappresentare una pericolosa fonte di precoce invecchiamento cutaneo.

Siero contorno occhi antirughe

Se il problema principale del contorno occhi è legato alla presenza di segni del tempo e rughe, il siero migliore è antiage ricco di polifenoli, vitamine A, C, E e acido ialuronico, in grado di riempire i solchi nella pelle. Per una corretta skincare, la crema contorno occhi va applicata dopo il siero e prima dell'idratante per il viso con movimenti leggeri e delicati.

Crema contro le occhiaie

Quando invece il problema specifico del contorno occhi riguarda la comparsa di profonde occhiaie, il consiglio migliore è di intervenire sul microcircolo cutaneo. Infatti, quando la circolazione è rallentata in questo sottile strato di pelle, appaiono delle zone dal colore blu, viola o giallognolo in base al fototipo.

Oltre a intervenire sullo stile di vita evitando una cattiva alimentazione fumo e poche ore di sonno, la crema occhi deve essere ricca di flavonoidi poiché capaci di rinforzare le pareti capillari. Utile anche la vitamina K che riduce i vasi dilatati.

Crema contorno occhi contro le borse

Purtroppo, bisogna ricordare che moltissime persone hanno delle borse sotto gli occhi molto accentuate non solo per fattori ambientali o per l'età ma semplicemente per predisposizione genetica. Ancor di più in questo caso, serve quindi una crema contorno occhio energizzante che sgonfi la zona e la risvegli. Alcuni esempi di principio attivi molto validi sono la centella asiatica, il ginko oppure la caffeina.

Importanti sono anche gli ingredienti che devono essere defaticanti e decongestionanti, soprattutto se il contorno occhi è caratterizzato da problematiche come borse e gonfiori che si accentuano in caso di stanchezza.