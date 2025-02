Case impossibili da vendere? Con il metodo giusto tutto è possibile

Hai una casa in vendita da mesi, forse anni, e nessuno sembra interessato? È facile pensare che il problema sia l’immobile in sé, ma la verità è un’altra: non esistono case impossibili da vendere, esistono strategie sbagliate. Con il giusto approccio, ogni casa può trovare il suo acquirente.

Come ci racconta Carlo Romolo (titolare di Sognando Casa, agenzia immobiliare a Ravenna ), sono tre i fattori chiave che determinano il successo nella vendita di un immobile. Scopriamoli insieme!

I 3 fattori che influenzano la vendita di una casa

Secondo Carlo Romolo, il successo nella vendita di una casa dipende dall’equilibrio di tre elementi fondamentali. Trascurare anche solo uno di questi fattori può trasformare una vendita semplice in un’impresa apparentemente impossibile. Attento a non compiere l’errore di trascurarne qualcuno!

Spesso ci contattano proprietari disperati, con un immobile sul mercato da anni, tante visite, nessuna offerta, esausti da tanti curiosi che entrano nella loro casa, la guardano e poi non si fanno più sentire. Nei fatti il problema non è nell’immobile, ma nella strategia. I fattori da considerare prioritariamente sono: preparazione, presentazione e prezzo. Andiamo ad analizzarli nei dettagli.

1. La preparazione dell'immobile

Avrete sentito dire che “la prima impressione è quella che conta”. E questo vale anche per le case! Una casa disordinata, poco valorizzata o con piccoli difetti evidenti rischia di scoraggiare i potenziali acquirenti già al primo sguardo.

Chi entra in una casa deve essere accolto da profumo, ordine e cura dei dettagli. Prima di vendere bisogna investire, svuotare e ordinare. Il giardino curato, gli infissi sistemati, la casa pulita e ordinata. Anche le case vecchie e da ristrutturate vanno fatte splendere per dare al potenziale visitatore piena consapevolezza delle potenzialità.

Togliete i vecchi mobili, svuotate gli spazi, eliminate il superfluo. Investite in un progetto di ristrutturazione, preparando un computo metrico per gli interventi e le spese da sostenere, e sistemate le piccole rifiniture e dettagli che avete sempre trascurato. Solo così potrete rendere il vostro immobile veramente appetibile per chi lo visiterà.

Siate sorridenti e positivi nelle visite, cercate di sfruttare le ore di luce, limitando al massimo le distrazioni.

2. La promozione dell'immobile

Un immobile, anche se perfettamente preparato, non si vende da solo. La visibilità è tutto.

Non basta andare sui social e proporre a chiunque la vostra casa, non basta un cartello o il passaparola. Possono essere strumenti che con una botta di fortuna potrebbero portare a una vendita fortuita, ma la strategia per la vostra casa non deve essere rimandata al caso.

Cercate di creare annunci di qualità, con foto professionali, planimetrie dettagliate e testi accattivanti e completi. Ma non basta: serve investire in visibilità perché il vostro immobile non venga sommerso dagli altri. Occorre utilizzare strategie avanzate, come campagne pubblicitarie mirate sui social, video tour e inserzioni su portali specializzati.

Una buona promozione deve raggiungere il pubblico giusto, al momento giusto. Sicuramente un professionista saprà guidarvi nella migliore strategia di marketing, individuando il target giusto, e il modo giusto in cui descrivere i punti di forza della vostra casa.

C’è chi erroneamente pensa che fare una vendita “artigianale”, mettendo in parallelo tante agenzie e il proprio diretto intervento possa aumentare le possibilità di vendita. In realtà vale il contrario: affidatevi a un unico referente, scelto con la massima attenzione, che investa tempo e risorse. Chi cerca la vostra casa la troverà.

3. Il prezzo

Ultimo punto: il prezzo. Puoi avere una casa perfetta e una promozione impeccabile, ma se il prezzo è fuori mercato, gli acquirenti non arriveranno.

Spesso si propone la propria casa fuori mercato, scegliendo una richiesta in base al sentito dire, basandosi sulle risorse spese per acquistarlo, o perché per voi ha un valore affettivo.

Ma il prezzo di un immobile non dipende dalle vostre aspettative, o da fattori da voi correlati. Il prezzo è quella cifra che qualcuno è disposto effettivamente a pagare per il vostro immobile.

Affidatevi a un professionista per una valutazione realistica e aggiornata del valore dell’immobile. Fissando un prezzo competitivo rispetto al mercato locale attirerete la competizione dei potenziali interessati, senza farvi perdere opportunità.

Se la casa è presentata e valorizzata nel modo giusto, e promossa adeguatamente, probabilmente è il prezzo a essere sbagliato.

Il segreto di una vendita rapida ed efficace

Quando i tre fattori – preparazione, promozione e prezzo – vengono gestiti correttamente, il risultato è inevitabile: la vendita avverrà, e spesso più velocemente di quanto ci si aspetti.

Come sottolinea Carlo Romolo: “Ogni casa ha un potenziale unico. Il nostro compito, come professionisti, è farlo emergere, utilizzando strategie moderne e personalizzate. Con il giusto approccio, anche le case apparentemente più difficili trovano il loro compratore ideale.”

Se hai una casa in vendita e non riesci a trovare un acquirente, è il momento di cambiare strategia. Non lasciare che piccoli errori ostacolino un grande traguardo. Rivolgiti a professionisti esperti e scopri come trasformare la tua casa in un immobile desiderato.

Non esistono case impossibili, solo approcci giusti da adottare.