Caro biglietti: perché i concerti costano così tanto e la classifica dei live più costosi della storia

La musica rappresenta da sempre una delle forme d’arte più accessibili, accompagnandoci costantemente nei momenti di gioia e in quelli di dolore. Assistere a un concerto è un vero e proprio rito di passaggio: si percepisce di essere diventati grandi quando finalmente si può partecipare.

Tuttavia, un problema che affligge gran parte del pubblico è l’elevato costo dei biglietti. Le cause di questo aumento sono molteplici, a partire dall’inflazione che ha fatto lievitare ogni voce di spesa. I grandi live odierni sono macchine produttive estremamente costose, caratterizzate da show ricchi di effetti speciali, corpi di ballo e numerosi cambi di costume; ciò rende il prezzo finale difficilmente accessibile, specialmente per il pubblico più giovane. Mediamente, il costo di un biglietto oscilla tra i 40 e i 50 euro per artisti emergenti, salendo a 100-150 euro per i nomi più celebri, con cifre ancora superiori per i pacchetti esclusivi.

Nonostante ciò, il pubblico degli spettacoli dal vivo non si ferma, registrando negli ultimi anni numeri da record. Di seguito una breve rassegna dei concerti amati e più costosi della storia della musica.

In testa alla classifica ci sono i Led Zeppelin che nel 2007 che occasione della storica reunion all’O2 Arena di Londra, i prezzi dei biglietti sono passati dalle 125 sterline del botteghino agli oltre 14.000 dollari sui mercati secondari.

Segue Taylor Swift con il suo Eras Tour 2023-2024 una tournèe dall’impatto economico tale da influenzare positivamente il PIL dei paesi ospitanti. In Italia i prezzi sono rimasti in linea con i listini (fino a 800 euro per i pacchetti VIP), ma nel resto del mondo hanno spesso superato i 5.000 dollari.

Terzo posto per Bruce Springsteen che 2017 con la sua “Residency” ospitato in un locale da soli cento posti, ha portato i biglietti ufficiali ad oscillare tra i 75 e gli 850 dollari ma hanno poi raggiunto la cifra record di 6.700 dollari sul mercato secondario.

Spostandoci in Europa Elton John con il suo Farewell Yellow Brick Road Tour 2018-2023, l’ultimo della sua carriera, ha infranto numerosi primati, incassando complessivamente 940 milioni di dollari, con biglietti venduti tra i 150 e i 3.500 dollari.

In merito ai record di incassi per i concerti in Italia al primo posto si conferma Vasco Rossi, che nel 2017 a Modena Park ha registrato un incasso di 13 milioni di euro con 225.000 spettatori. Segue Ultimo con il tour “Records 2025”, che ha stabilito il primato per il maggior numero di spettatori paganti, raggiungendo quota 250.000 e un incasso di 10 milioni di euro.