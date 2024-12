Brochure, pieghevoli e dépliant: vanno ancora di moda?

Il passaggio dal cartaceo al digitale non ha eliminato del tutto i cari, vecchi documenti cartacei. Gli ebook non sono mai riusciti a soppiantare i libri, mentre i menu digitali continuano a essere una mera alternativa light rispetto ai più amati menu cartacei. E cosa dire dei materiali pubblicitari? Dépliant, pieghevoli e brochure continuano a essere utilizzati in tutti i campi, dagli eventi alla formazione. In questo articolo cercheremo di capire perché il dépliant non è ancora passato di moda e per quale motivo resterà a lungo uno strumento di marketing molto potente.

Dépliant cartacei: come devono essere fatti e dove acquistarli?

Innanzitutto, qual è la differenza tra brochure, pieghevole e dépliant? Nessuna in particolare: mentre il pieghevole è un foglio piegato con tante facce diverse, la brochure indica generalmente una specie di opuscolo o fascicolo cartaceo. Il dépliant è un termine più versatile e può riferirsi a entrambi. In ogni caso, si tratta sempre di materiale pubblicitario creato per divulgare determinate informazioni, e adatto a qualsiasi tipo di business.

Affinché attiri l'attenzione, il dépliant deve essere distribuito nelle sedi giuste, in modo che arrivi esattamente nelle mani dei potenziali clienti. Prima di distribuirlo, dunque, occorre definire nel dettaglio il proprio target. In secondo luogo, è importante elaborare insieme a un esperto di marketing i contenuti da mettere in evidenza, dai servizi offerti alle promozioni in atto. Anche la qualità della grafica è importantissima: affinché resti impresso nella mente dell'utente, il dépliant deve saper attirare l'attenzione, convincere e rassicurare.

Come realizzare brochure professionali? Il modo più semplice per procurarsi i dépliant è ordinarli online, per esempio su Helloprint. Prima di procedere con la stampa depliant Helloprint , è possibile disegnare la grafica comodamente online, scegliere il formato e il numero di pieghevoli.

Dove posizionarli? Le brochure e i pieghevoli sono leggeri e versatili, e possono trovare spazio nelle sale d'attesa, nelle reception e non solo: possono anche essere distribuiti a mano come se fossero volantini. I pieghevoli sono perfetti anche per integrare un eventuale press kit (l'insieme delle informazioni utili a fini giornalistici). A volte, contengono QR code, link ai siti o codici sconto.

A differenza del marketing digitale usa e getta, i pieghevoli che presentano un'estetica piacevole possono essere conservati e consultati secondo le necessità.