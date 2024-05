Ritieni di aver avuto una idea geniale per poter creare un'app innovativa? Prima di dedicarti alla parte più tecnica, dedicandoti allo sviluppo vero e proprio della tua app in totale autonomia (se sei in possesso delle competenze necessarie) o affidandoti a tecnici programmatori specializzati, occorre che ti fermi un attimo per fare il punto della situazione così da programmare il tuo lavoro in maniera strategica e ottimizzata, affinché la tua app possa realmente rivelarsi un progetto vincente.

Nello specifico, ci sono 5 domande da porsi prima di progettare un'app. Qui di seguito andremo a proporti questi 5 quesiti. Rispondi e poi, sulla base delle risposte che avrai fornito, potrai metterti all'opera per dar vita ad un'app vincente e di successo.

1. Qual è il tuo pubblico di destinazione?

Perché un'app venga scaricata da milioni di persone, è fondamentale che tali persone trovino tale app utile e adatta per loro esigenze. Per questo, prima di dedicarsi alla fase di sviluppo di un'app, è necessario avere ben chiaro chi sarò il pubblico a cui tale app sarà destinata.

Dunque: qual è il tuo pubblico di destinazione? In primo luogo, per definire il tuo “utente tipo”, dovrai avere ben chiaro quali sono le funzionalità che la tua nuova app offrirà e quali sono i suoi segni distintivi. In fase di creazione del profilo utente, dovrai quindi tener conto di tante variabili, come ad esempio il genere e l'età demografica delle persone a cui la tua app è rivolta, le loro abitudini e motivazioni comportamentali, nonché i loro obiettivi ed i loro interessi. Più dati sugli utenti riuscirai a raccogliere, e meglio riuscirai ad offrire loro un'app in grado di allinearsi alla perfezione con le loro esigenze ed aspettative.

In generale, le caratteristiche che deve avere un'app di successo sono la sua utilità, la sicurezza e la facilità di utilizzo, meglio se attraverso una interfaccia grafica intuitiva.

2. Quali sono i tuoi obiettivi?

La seconda delle 5 domande da porsi prima di progettare un'app riguarda quali sono gli obiettivi di business che vuoi ottenere con la creazione della tua nuova app.

Anzitutto, quali sono (o qual è) gli scopi a cui questa nuova app risponderà? In base alle risposte (o alla risposta) a questa basilare domanda, potranno essere stabilite le funzionalità che la tua nuova app dovrà avere, così come anche le sue caratteristiche.

In termini di guadagno economico, potrai scegliere se proporre un'app scaricabile gratuitamente (come ad esempio le app di giochi), da cui guadagnare tramite le pubblicità, oppure se proporre sul mercato un'app che si scarica previo pagamento. Ovviamente, questo quesito è direttamente collegato alla questione del pubblico di riferimento. Nel primo caso, infatti, stai pensando ad un'app per un pubblico giovane, che vuole scaricare le applicazioni di giochi, musica, divertimento e intrattenimento in genere, in maniera del tutto gratuita o, al massimo, pagando molto poco. Nel secondo caso, invece, hai in mente un prodotto di nicchia, rivolto ad uno specifico pubblico che, seppur ridotto in termini di numeri, è disposto a pagare una certa quota per scaricare un prodotto di utilità e alta qualità.

Sempre per capire come procedere nello sviluppo app iOS, è fondamentale decidere fin da subito se la nuova app che si andrà a sviluppare sarà un’app di supporto a un business esistente e, di conseguenza, se può andar bene un'app ibrida oppure se è meglio pensare ad app specifiche per singole piattaforme. In genere, nel caso di aziende grandi e strutturate, che desiderano trasmettere valore ai propri clienti, è consigliato lo sviluppo di singole app dedicate specificatamente a iOS e Android. Diverso è invece il caso delle PMI, in cui lo sviluppo di una nuova app ha, di solito, come scopo principale, quello di trovare una nuova modalità di comunicazione/interazione coi propri clienti, senza però investire troppo in termini economici. In questo secondo caso, possono quindi andare bene le app ibride, più economiche e rapide dal punto di vista delle tempistiche dello sviluppo.

3. Quale piattaforma utilizzare?

La terza domanda da porsi prima di accingersi a sviluppare una nuova app riguarda quale piattaforma utilizzare. Anche in questo caso, la questione è direttamente connessa al tipo di pubblico a cui l'app è destinata.

La piattaforma iOS permette l'installazione di applicazioni solamente attraverso l'App Store Apple. È quindi molto chiusa. Senza poi contare il fatto che per inserire nuove applicazioni per la distribuzione nell'app store di Apple, si devono sostenere spese non proprio economiche: il costo è infatti di circa 99 dollari l'anno.

Di contro, Android, permette di raggiungere un bacino di utenti molto più ampio ed è anche più economico. Android, infatti, permette di installare applicazioni da fonti diverse da Google Play Store, che ha un piccolo costo una tantum di 25 dollari.

Per risparmiare sui costi è infine possibile avvalersi dei framework multi-piattaforma come Flutter e React Native.

Premesso ciò, tenendo conto delle considerazioni sul pubblico di destinazione, dovrai scegliere l’App Store che tende a generare più download. Per avere parametri di riferimento a riguardo, può essere utile fare un lavoro di ricerca e di analisi di app simili a quella che hai in mente, provare a cercare se ne esistono, su quali piattaforme e con quali risultati di performance.

4. Quanto sei disposto a spendere per lo sviluppo dell'app?

La quarta domanda da porsi se si ha intenzione di sviluppare una nuova app riguarda il budget che si ha a disposizione da investire nel progetto. Lo sviluppo di un'app non ha un costo fisso. Sviluppare un’app può infatti costare poche centinaia di euro così come svariate migliaia.

In genere, le app ibride e con poche funzionalità sono le più economiche, sia in termini di tempi di realizzo che dal punto di vista della spesa economica. Il livello di complessità del prodotto, infatti, è direttamente proporzionale all'impegno richiesto: inteso come tempo per gli sviluppatori e in termini di costi per il committente.

Inoltre, è bene ricordare che una nuova app non ha costi solo per il suo sviluppo. Dopo il suo inserimento online, la nuova app va infatti monitorata periodicamente per verificarne il funzionamento. E, in presenza di errori o problemi di vario genere, occorre intervenire tempestivamente.

Non da ultimo, vanno altresì considerati i costi di promozione della nuova app. Affinché abbia successo, o semplicemente venga divulgata e fatta conoscere a più persone possibili, un'app deve infatti essere sostenuta da una buona strategia di marketing. Anche per il lancio promozionale, i costi sono estremamente variabili, a seconda della strategia che si decide di utilizzare.

5. Come farai conoscere la tua app ai tuoi utenti target?

Una volta pubblicata, la tua nuova app entrerà nel mare magnum delle migliaia di app che, ogni giorno, centinaia di sviluppatori in svariate parti del mondo progettano e lanciano. La concorrenza è quindi altamente notevole. Per questo motivo, dopo lo sviluppo di una nuova app, è fondamentale promuoverla mettendo in atto una strategia di marketing specifica.

Esistono numerose e varie strategie per promuovere un'app. Tali strategie possono avere costi estremamente variabile a seconda del livello di complessità dell'app, del tipo di promozione scelto e della durata della campagna di marketing. Ecco alcuni esempi di strategie che puoi utilizzare per far conoscere la tua app ai tuoi utenti target.