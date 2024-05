5 capi d’abbigliamento per ragazza perfetti per trascorrere l’estate

L’estate alle porte significa solo una cosa: vacanze. I genitori sono alle prese con le ultime preparazioni: magari la ricerca della casa giusta o della destinazione, ma c’è anche chi sa già con certezza dove andrà e può iniziare a pensare alla valigia.

Che tu abbia scelto di andare al mare, in montagna, in una città d’arte o di restare nella tua residenza è importante che i tuoi figli abbiano un look comodo, fresco, pratico e in linea con le tendenze. Vuoi rinnovare il loro guardaroba senza spendere troppo? Scegli l’ abbigliamento per bambini in catene come Pepco dove potrai fare shopping per loro e per te a prezzi super convenienti.

Vestito bianco e blu a fiori

Partiamo con un elemento must have dell’estate: un abito svolazzante realizzato in viscosa. Vedendo la fantasia penserai subito ad una location: la Grecia. Mykonos, Zante o un’altra bella isoletta ma è assolutamente versatile, tanto da poter essere indossato anche in città. Leggero e fresco grazie al tessuto, conquista tutti proprio con la stampa di fiori blu su sfondo bianco.

Vestito a righe rosa e fucsia

Non sei tanto per la stampa floreale? Niente paura, il mondo delle fantasie per la primavera estate ne ha per tutti i gusti. Un altro must arriva dai motivi geometrici e più precisamente quello a righe. Un abitino meraviglioso come questo rosa e fucsia, non può mancare nella valigia di una ragazza. Ideale per una serata in compagnia, come copricostume in spiaggia o una foto ricordo in viaggio, occupa pochissimo spazio nel bagaglio a mano ma ti farà fare un figurone!

Shorts in velluto beige o viola

Se c’è un capo simbolo del fashion estivo, quelli sono gli shorts. Compaiono in ogni linea d’abbigliamento e vengono apprezzati perché comodi, pratici e leggeri. In valigia occupano pochissimo spazio ed sono facili da abbinare, sia in versione denim sia in una variante più particolare come questa. In velluto, beige o viola, sono perfetti per i pomeriggi estivi.

T-shirt oversize viola o nera

Hai acquistato gli shorts? Ora non ti resta che trovare il giusto abbinamento. Un’opzione che ti consigliamo è quello di creare un mix ton sur ton con una t-shirt oversize, oppure crea un contrasto. Comoda e fresca, questa tee oversize dallo stile anni ’90 ti conquisterà e diventerà un vero e proprio must. Grazie al tessuto leggero, la utilizzerai tantissimo persino nelle ore più calde.

Vestito floreale con spalline

Gli abitini non sono mai troppi, vero? Come fai a resistere al richiamo di un bel vestito floreale come questo: con le spalline, risulta estremamente pratico, fresco e versatile. Lo puoi abbinare in spiaggia o durante una passeggiata serale, con sandaletti flat o persino con le sneakers preferite: la possibilità di indossarlo in tantissimi modi diversi è la sua forza.

Ti sono piaciute queste idee? Non vedi l’ora di metterle in valigia? Sicuramente apprezzerai la notizia che stiamo per darti: tutte queste proposte hanno anche prezzi imbattibili! Il loro costo è davvero accessibile e puoi trovarli già da ora in tutti i punti vendita Pepco. La catena, apprezzata per i suoi prodotti di qualità a prezzi super convenienti e la vasta selezione che mette d’accordo tutta la famiglia, mette a disposizione una linea di capi d’abbigliamento per l’estate da batticuore! Cosa aspetti? Pianifica subito la tua giornata di shopping con tutta la famiglia, da Pepco troverai qualcosa per tutti!