Smog, da ottobre in Romagna tornano le limitazioni al traffico

A partire dal 1 ottobre tornano in vigore le misure di limitazione alla circolazione previste dal “Piano aria integrato regionale” e mirate al miglioramento della qualità dell'aria e l'emergenza PM10. Il provvedimento sarà in vigore fino al 31 marzo 2020 e prevede le stesse limitazioni alla circolazione dell'anno scorso per le tipologie di veicoli più inquinanti ovvero diesel fino all’euro 3, benzina fino all’euro 1 e ai ciclomotori pre-euro. I limiti, in via ordinaria, varranno dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30, e nelle domeniche ecologiche del 6 e 20 ottobre 2019, del 3 e 17 novembre 2019, 12 e 26 gennaio 2020, 2 e 16 febbraio 2020, 8 e 22 marzo 2020. Le limitazioni non si attueranno invece nelle giornate festive di venerdì 1° novembre, mercoledì 25 dicembre, giovedì 26 dicembre 2019, mercoledì 1° gennaio, lunedì 6 gennaio e martedì 4 febbraio 2020.

Previste inoltre misure emergenziali quando viene superato il limite di PM10 per 3 giorni consecutivi: in questo caso dal giorno successivo al bollettino emesso da Arpae, le restrizioni alla circolazione scattano anche i veicoli alimentati a diesel Euro 4.