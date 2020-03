Slitta ad aprile l’incontro a Cervia con lo scrittore Marco Missiroli

CERVIA. L’incontro con lo scrittore Marco Missiroli, previsto per giovedì 12 marzo, è stato rinviato a mercoledì 29 aprile, sempre alle 21. La decisione è stata presa per far fronte all’emergenza sanitaria del Covid-19. L’incontro con lo scrittore riminese rientra nell’ambito di “Grand tour della Letteratura di mare”, rassegna di incontri letterari e culturali dedicati al mare, curati da Massimo Previato e organizzati in collaborazione tra la Biblioteca di Cervia “Maria Goia” e la gestione del Ristorante Circolo Pescatori “La Pantofla”. Info: 0544979384