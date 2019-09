Sigilli al Marina Bay di Marina di Ravenna, chiuso per 15 giorni

Non sono stati solo i cocktail superalcolici serviti a tre minorenni, ma anche la denuncia per non avere collaborato con le forze dell’ordine intervenute in seguito a una rapina nel locale. Infine sono stati valutati altri provvedimenti pendenti, come l’avviso orale e un’altra denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’epilogo è arrivato oggi, con l’ordine disposto dal questore Loretta Bignardi di chiudere per 15 giorni il Marina Bay.

Ai cancelli del locale affacciato sulla spiaggia di Marina di Ravenna sono stati apposti i sigilli da parte degli agenti della polizia di Stato, della polizia locale e dei carabinieri, sulla base dell’ordine emesso sulla base dell’articolo 100 del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza.





Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: