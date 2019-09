Si stacca una vetrata dalla chiesa, paura alla Colonnella

RIMINI. Paura questa mattina alla Colonnella dove dalla chiesa di Santa Maria Annunziata si è staccata una vetrata, pericolosamente penzolante su via Flaminia e il marciapiede sottostante. A notare la grande finestra, del peso di circa cento chili a un'altezza di 15 metri, è stato un parrocchiano che si stava recando alla messa delle 10. E' stato il parroco don Concetto Reveruzzi a chiamare i vigili del fuoco che hanno dovuto scardinare la parte ancora attaccata della finestra e portarla in sicurezza a terra. Il parroco, nel ringraziarli, ha citato papa Francesco che domenica 1° settembre era stato liberato dai vigili del fuoco dall'ascensore dove era rimasto chiuso per 25 minuti: <Oltre che da papa Francesco, grazie dalla Colonnella>.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: