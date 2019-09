Si perde nel bosco durante un'escursione alla Lama, soccorso 64enne

CESENA. Nel tentativo di evitare un sentiero ripido ha effettuato una deviazione perdendo poi l'orientamento. E' stato trovato nel cuore della notte il 64enne di Arezzo disperso nel pomeriggio di domenica durante un’escursione nelle montagne delle Foreste Casentinesi. L'uomo era partito dal rifugio Fangacci per fare un’escursione in direzione Lama. Al ritorno, giunto in prossimità della cascata degli Scalandrini, visto che il sentiero diventa molto ripido e, data la stanchezza, ha deciso di deviare e scegliere un’altra strada meno faticosa, finendo però su tracce di animali e perdendo l’orientamento. Impaurito e molto provato, ha contattato il 118 per chiedere aiuto. La telefonata è giunta al 118 Toscana che ha attivato la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione di Monte Falterona e attivato anche il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco, in quanto confinante.

Subito da quest'ultima sono state inviate in zona due squadre, una della Val Montone e un’altra della Valle del Savio, mentre il 118 Romagna ha inviato sul posto l’ambulanza di San Piero in Bagno.

Alle 22,30 è scattata la ricerca ostacolata dal fatto che in zona la linea telefonica era molto instabile e i ripetuti tentativi di contatto telefonico con l’utente non sono andati a buon fine ma finalmente intorno alle 02,20 l'escursionista è stato ritrovato dagli operatori del CNSAS; il 64enne si trovava alle pendici del Monte Penna, in località Cancellino nel Parco delle foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna. Un po’ infreddolito, ma in buone condizioni di salute, è stato riaccompagnato sulla strada carrozzabile dove si trovava l’ambulanza. Una

volta valutato dal punto di vista sanitario, l’uomo, dopo aver rifiutato l’accesso al Pronto Soccorso per una

valutazione più approfondita, è tornato a casa.